Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί από τη σύγκρουση αεροσκάφους με πυροσβεστικό - Πώς συνέβη το δυστύχημα

Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης αεροπλάνου πάνω σε ένα πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης.

Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ενώ 13 άτομα τραυματίστηκαν.

Το δίκτυο ABC διευκρίνισε ότι 13 άνθρωποι νοσηλεύονται, 11 επιβάτες και 2 άτομα που βρίσκονταν μέσα στο όχημα.

Αεροπορικό δυστύχημα στη Νέα Υόρκη | EPA/OLGA FEDOROVA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το NBC News μετέδωσε, επικαλούμενο πηγές, ότι το πυροσβεστικό όχημα ήταν επανδρωμένο από αστυνομικούς. Νωρίτερα είχε μεταδώσει ότι δύο αστυνομικοί νοσηλεύονται με κατάγματα, αλλά η κατάστασή τους είναι σταθερή.

Η Αερολιμενική Αρχή Νέας Υόρκης και Νιού Τζέρσεϊ ανακοίνωσε ότι το πυροσβεστικό όχημα έσπευδε σε ένα περιστατικό, όταν συγκρούσθηκε με το αεροπλάνο στον Διάδρομο 4 του αεροδρομίου.

🚨 ✈️ Shock in New York: a plane crashed into a fire truck while landing



Five first responders were in the vehicle — all are in critical condition.



There were about 100 passengers on board the Air Canada Express flight. Dozens are injured.



LaGuardia Airport is closed. pic.twitter.com/Bm28ztWQ0a — NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2026

Το αεροπλάνο CRJ-900 της Air Canada Express, το οποίο διαχειριζόταν η Jazz Aviation, που είναι εταίρος της Air Canada Express, μετέφερε 72 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα και είχε απογειωθεί από το Μόντρεαλ, σύμφωνα με προκαταρκτικό κατάλογο επιβατών που δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η Jazz ανήκει στην Chorus Aviation.

To αεροπλάνο συγκρούσθηκε με το πυροσβεστικό όχημα με ταχύτητα 39 χλμ/ώρα, ανακοίνωσε ο Flightradar24, ο οποίος είχε καταγράψει δεδομένα μέχρι τις 11:37 μ.μ. (τοπική ώρα, 05:37 ώρα Ελλάδας).

🚨#BREAKING: Officials have just announced that both the pilot and co-pilot have tragically been confirmed dead following the plane collision with a fire truck at LaGuardia Airport in New York. pic.twitter.com/EXX4JRyNzj — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 23, 2026

Η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε πως το αεροδρόμιο αναμένεται να παραμείνει κλειστό μέχρι σήμερα στις 2 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας). Στον ιστότοπο του LaGuardia φαίνεται ότι οι πτήσεις εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια ή επιστρέφουν στο αεροδρόμιο απ' όπου αναχώρησαν.

Σύμφωνα με το σύστημα έκτακτης προειδοποίησης της Νέας Υόρκης, στο αεροδρόμιο LaGuardia αναμένονται ακυρώσεις πτήσεων, καθώς και καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στην περιοχή.