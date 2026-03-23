Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί από τη σύγκρουση αεροσκάφους με πυροσβεστικό - Πώς συνέβη το δυστύχημα

Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης αεροπλάνου πάνω σε ένα πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης.
Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ενώ 13 άτομα τραυματίστηκαν.
Το δίκτυο ABC διευκρίνισε ότι 13 άνθρωποι νοσηλεύονται, 11 επιβάτες και 2 άτομα που βρίσκονταν μέσα στο όχημα.
Το NBC News μετέδωσε, επικαλούμενο πηγές, ότι το πυροσβεστικό όχημα ήταν επανδρωμένο από αστυνομικούς. Νωρίτερα είχε μεταδώσει ότι δύο αστυνομικοί νοσηλεύονται με κατάγματα, αλλά η κατάστασή τους είναι σταθερή.
Η Αερολιμενική Αρχή Νέας Υόρκης και Νιού Τζέρσεϊ ανακοίνωσε ότι το πυροσβεστικό όχημα έσπευδε σε ένα περιστατικό, όταν συγκρούσθηκε με το αεροπλάνο στον Διάδρομο 4 του αεροδρομίου.
Το αεροπλάνο CRJ-900 της Air Canada Express, το οποίο διαχειριζόταν η Jazz Aviation, που είναι εταίρος της Air Canada Express, μετέφερε 72 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα και είχε απογειωθεί από το Μόντρεαλ, σύμφωνα με προκαταρκτικό κατάλογο επιβατών που δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η Jazz ανήκει στην Chorus Aviation.
To αεροπλάνο συγκρούσθηκε με το πυροσβεστικό όχημα με ταχύτητα 39 χλμ/ώρα, ανακοίνωσε ο Flightradar24, ο οποίος είχε καταγράψει δεδομένα μέχρι τις 11:37 μ.μ. (τοπική ώρα, 05:37 ώρα Ελλάδας).
Η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε πως το αεροδρόμιο αναμένεται να παραμείνει κλειστό μέχρι σήμερα στις 2 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας). Στον ιστότοπο του LaGuardia φαίνεται ότι οι πτήσεις εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια ή επιστρέφουν στο αεροδρόμιο απ' όπου αναχώρησαν.
Σύμφωνα με το σύστημα έκτακτης προειδοποίησης της Νέας Υόρκης, στο αεροδρόμιο LaGuardia αναμένονται ακυρώσεις πτήσεων, καθώς και καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στην περιοχή.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.