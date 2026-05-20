Νέα Υόρκη: Καθίζηση στην πίστα του αεροδρομίου LaGuardia - Ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων

Έκλεισε σήμερα ένας από τους διαδρόμους προσγείωσης/απογείωσης του αεροδρόμιου LaGuardia της Νέας Υόρκης, όταν συνεργεία εντόπισαν μια μεγάλη τρύπα που προκλήθηκε εξαιτίας καθίζησης του εδάφους.
Οι αρμόδιες Αρχές ενημέρωσαν πως συνεργεία που εκτελούσαν επιθεώρηση ρουτίνας στην πίστα του αεροδρομίου, εντόπισαν γύρω στις 11 το πρωί (τοπική ώρα, 18:00 στην Ελλάδα) τη μεγάλη τρύπα που είχε ανοίξει σε έναν διάδρομο και ενεργοποίησαν το πρωτόκολλο ασφαλείας.
Ο συγκεκριμένος διάδρομος έκλεισε και στο σημείο έσπευσαν ειδικά συνεργεία για τις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης.
Οι Αρχές έχουν προειδοποιήσει τους ταξιδιώτες ότι αναμένονται καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στη διάρκεια της ημέρας.
