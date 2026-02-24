Νέα Υόρκη: Ο χιονοπόλεμος «ξέφυγε»… και βρήκε στόχο την αστυνομία

Η Νέα Υόρκη φόρεσε τα λευκά της, αλλά η χιονοθύελλα δεν ήταν το πιο εκρηκτικό γεγονός της ημέρας. Εκατοντάδες νεαροί κατέκλυσαν το washington park , μετατρέποντας το πάρκο σε πεδίο..χιονοοπόλεμου.

Η ατμόσφαιρα άλλαξε απότομα όταν εμφανίστηκαν αστυνομικοί, έπειτα από αναφορές για «άτακτη»συμπεριφορά.

Η παρουσία τους λειτούργησε σαν σπίθα: από το παιχνίδι, η κατάσταση πέρασε σε ένταση, με τα social να παίρνουν φωτιά και τα αμερικανικά ΜΜΕ να μιλούν για «χάος στο χιόνι».

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και ο δήμαρχος της πόλης, Ζόχραν Μαμντάνι, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες να σεβαστούν τους αστυνομικούς.

Προσπάθησε μάλιστα να ρίξει τους τόνους με χιούμορ, γράφοντας στο X ότι «αν κάποιος πρέπει να δεχτεί χιονόμπαλα, είμαι εγώ».

I’ve seen the videos of kids throwing snowballs at NYPD officers in Washington Square Park.



Officers, like all city workers, have been out in a historic blizzard, keeping New Yorkers safe and cars moving.



Treat them with respect. If anyone’s catching a snowball, it’s me. — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) February 24, 2026