Νέα Υόρκη: Ο χιονοπόλεμος «ξέφυγε»… και βρήκε στόχο την αστυνομία

Η Νέα Υόρκη φόρεσε τα λευκά της, αλλά η χιονοθύελλα δεν ήταν το πιο εκρηκτικό γεγονός της ημέρας. Εκατοντάδες νεαροί κατέκλυσαν το washington park , μετατρέποντας το πάρκο σε πεδίο..χιονοοπόλεμου.
Η ατμόσφαιρα άλλαξε απότομα όταν εμφανίστηκαν αστυνομικοί, έπειτα από αναφορές για «άτακτη»συμπεριφορά.
Η παρουσία τους λειτούργησε σαν σπίθα: από το παιχνίδι, η κατάσταση πέρασε σε ένταση, με τα social να παίρνουν φωτιά και τα αμερικανικά ΜΜΕ να μιλούν για «χάος στο χιόνι».
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και ο δήμαρχος της πόλης, Ζόχραν Μαμντάνι, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες να σεβαστούν τους αστυνομικούς.
Προσπάθησε μάλιστα να ρίξει τους τόνους με χιούμορ, γράφοντας στο X ότι «αν κάποιος πρέπει να δεχτεί χιονόμπαλα, είμαι εγώ».
- Σκάνδαλο Επστάιν: Νοσηλεύεται μετά από απόπειρα αυτοκτονίας ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας
- Πόρισμα ΝΔ για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες για Βορίδη και Αυγενάκη»
- Απόκριες στα Μεστά Χίου: Πόσο αστείο θεωρείται να κάνουμε χιούμορ με τον πνιγμό 15 μεταναστών;
- Κλέλια Ανδριολάτου: Εντυπωσίασε με ροζ διαφανές φόρεμα στο after party των BAFTA - Τη συνόδεψε ο Παπακαλιάτης
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.