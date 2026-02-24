Μενού

Νέα Υόρκη: Ο χιονοπόλεμος «ξέφυγε»… και βρήκε στόχο την αστυνομία

Ένταση στο Washington Square: χιονο-μάχη, αστυνομία και πολιτική κριτική μετά τις δηλώσεις του δημάρχου της Νέας Υόρκης.

Χιονόμπαλες στους αστυνομικούς
Χιονόμπαλες στους αστυνομικούς | @bgonscene
Η Νέα Υόρκη φόρεσε τα λευκά της, αλλά η χιονοθύελλα δεν ήταν το πιο εκρηκτικό γεγονός της ημέρας. Εκατοντάδες νεαροί κατέκλυσαν το washington park , μετατρέποντας το πάρκο σε πεδίο..χιονοοπόλεμου.

Η ατμόσφαιρα άλλαξε απότομα όταν εμφανίστηκαν αστυνομικοί, έπειτα από αναφορές για «άτακτη»συμπεριφορά.

Η παρουσία τους λειτούργησε σαν σπίθα: από το παιχνίδι, η κατάσταση πέρασε σε ένταση, με τα social να παίρνουν φωτιά και τα αμερικανικά ΜΜΕ να μιλούν για «χάος στο χιόνι».

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και ο δήμαρχος της πόλης, Ζόχραν Μαμντάνι, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες να σεβαστούν τους αστυνομικούς.
Προσπάθησε μάλιστα να ρίξει τους τόνους με χιούμορ, γράφοντας στο X ότι «αν κάποιος πρέπει να δεχτεί χιονόμπαλα, είμαι εγώ».

 

