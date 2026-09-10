Νέα υπόθεση Πελικό; Νεκρή 40χρονη στην Αυστρία μετά από βιασμό από τον σύζυγό της

Γυναίκα στην Αυστρία έχασε τη ζωή της ύστερα από σεξουαλική κακοποίηση από τον σύζυγό της, όπως ανέφεραν οι τοπικές διωκτικές Αρχές. Τα τοπικά ΜΜΕ χαρακτηρίζουν την υπόθεση ως «Πελικό 2.0», ευθεία αναφορά στην επιζώσα της φρίκης Ζιζέλ Πελικό, της οποίας ο σύζυγός της νάρκωνε και καλούσε άνδρες να τη βιάσουν.

Η 40χρονη γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια της κακοποίησης και ενώ «βρισκόταν σε κατάσταση απόλυτης μέθης, άρα αδυνατούσε να αντιδράσει» ενημέρωσαν οι Αρχές.

Στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατό της, διερευνάται κατά πόσο μπορεί να είχε πέσει θύμα βιασμού και από άλλους άνδρες, πιθανώς και αντί χρηματικού αντιτίμου, προς τον δολοφόνο της.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Βελς, δυτικά της Βιέννης, με τα τοπικά Μέσα να κάνουν λόγο για «διευρυμένο δίκτυο βιασμών», αλλά δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Το θύμα εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένο και αιμόφυρτο σε σπίτι στην περιοχή στις 26 Ιουνίου. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατό της στην σκηνή και διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας.

Γίνεται έρευνα για αναφορές πως η γυναίκα είχε βιαστεί τόσο από τον 51χρονο σύζυγό της όσο και έναν συνομήλικό του άνδρα, για τον οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία. Και οι δύο είναι υπό κράτηση, αλλά οι Αρχές έχουν διευκρινίσει πως μόνο ο σύζυγος διώκεται για πράξεις που οδήγησαν στον θάνατό της.

Ο δεύτερος συλληφθείς, όπως μεταδίδεται, έχει ομολογήσει την εμπλοκή του και δηλώνει μετανιωμένος. Ερευνάται για δύο περιπτώσεις κακοποίησης ατόμου που δεν είναι σε θέση να αντιδράσει.

Ο σύζυγος, από την άλλη, αρνείται όλες τις κατηγορίες. Αν κριθεί ένοχος, μπορεί να καταδικαστεί μέχρι και σε 20 χρόνια φυλάκισης. Σκοπός είναι να βρεθεί το κίνητρο της πράξης, που θα ξεκλειδώσει την έρευνα.

Οι δύο συλληφθέντες δεν φαίνεται να είχαν κάποια οικονομική συνδιαλλαγή.