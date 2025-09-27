Νέα Ζηλανδία: Ο ΥΠΕΞ δηλώνει ότι δεν θα αναγνωρίσουν αυτή τη στιγμή παλαιστινιακό κράτος

Η Νέα Ζηλανδία δεν θα αναγνωρίσει αυτή τη στιγμή παλαιστινιακό κράτος, αλλά παραμένει προσηλωμένη σε μια λύση δύο κρατών, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γουίνστον Πίτερς.

«Με τον πόλεμο να μαίνεται, τη Χαμάς να παραμένει η de facto κυβέρνηση της Γάζας και χωρίς να υπάρχει σαφήνεια για τα επόμενα βήματα, συνεχίζουν να υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα σχετικά με το μελλοντικό κράτος της Παλαιστίνης για να είναι συνετό η Νέα Ζηλανδία να ανακοινώσει αναγνώριση αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Πίτερς σε ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη χθες.

«Ανησυχούμε επίσης ότι το να δοθεί βάρος στην αναγνώριση, υπό τις παρούσες συνθήκες, θα μπορούσε να περιπλέξει τις προσπάθειες να διασφαλιστεί εκεχειρία, ωθώντας το Ισραήλ και τη Χαμάς σε ακόμη πιο αδιάλλακτες θέσεις», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Κρίστοφερ Λάξον δήλωσε σήμερα από το Όκλαντ ότι «η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους είναι θέμα του πότε και όχι του εάν».

Η θέση της Νέας Ζηλανδίας δεν συμβαδίζει με τους παραδοσιακούς εταίρους της, την Αυστραλία, τον Καναδά και την Βρετανία, που αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος την Κυριακή.

Σε χθεσινό ενημερωτικό έγγραφο η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας ανέφερε ότι ελπίζει να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος σε μια στιγμή κατά την οποία η κατάσταση επί του πεδίου θα προσφέρει μεγαλύτερες προοπτικές για ειρήνη και διαπραγμάτευση σε σχέση με τώρα.

Το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα της Νέας Ζηλανδίας επέκρινε, από την πλευρά του, την απόφαση και δήλωσε ότι οδηγεί τη χώρα στη λάθος πλευρά της ιστορίας.