Νέα Ζηλανδία: «Όχι» στο «συμβούλιο ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ

Η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας απέρριψε σήμερα την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ να ενταχθεί στο «συμβούλιο ειρήνης» του, εντασσόμενη έτσι στον βραχύ κατάλογο χωρών που έχουν αρνηθεί την πρόταση.
«Η Νέα Ζηλανδία δεν θα ενταχθεί στο συμβούλιο με την τρέχουσα μορφή του, αλλά θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης», ανέφερε μέσω X ο Ουίνστον Πίτερς, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας της Ωκεανίας.
«Ορισμένος αριθμός χωρών, ιδιαίτερα στην περιοχή, έχουν δεσμευτεί να συνεισφέρουν στο έργο του συμβουλίου για τη Γάζα και η Νέα Ζηλανδία δεν θα συνεισέφερε μεγάλη αξία από αυτή τη σκοπιά», ανέφερε ακόμη ο επικεφαλής της νεοζηλανδικής διπλωματίας.
Αρκετές χώρες έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για το συμβούλιο αυτό που ανακοίνωσε πως ιδρύει ο Αμερικανός πρόεδρος -πολύ λιγότερες ωστόσο, ανάμεσά τους η Γαλλία, η Νορβηγία και η Κροατία, έχουν απορρίψει ρητώς την πρόσκληση. Παράλληλα η Ουέλιγκτον επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της στον ΟΗΕ.
