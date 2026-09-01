Νέες απειλές Τραμπ μετά τους βομβαρδισμούς: «Αν το Ιράν απαντήσει, θα χτυπηθεί σκληρά»

Νέες απειλές από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόνλαντ Τραμπ, προς το Ιράν μετά και από τις νέες επιθέσεις από πλευράς των ΗΠΑ στη χώρα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη στιγμή, χτυπούν ιρανικούς στόχους κοντά στα Στενά του Ορμούζ» έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του, Truth Social.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για την αμερικανική απάντηση στην «αποτυχημένη προσπάθεια των Ιρανών να βάλουν θαλάσσιες νάρκες στα Στενά, που προς το παρόν δεν έχει νάρκες, και την εκτόξευση οκτώ πυραύλων από τους Ιρανούς - όλοι καταρρίφθηκαν με επιτυχία - στη στρατιωτική μας βάση στην Ιορδανία».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επεσήμανε πως σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιλέξει να απαντήσει, τότε «θα χτυπηθεί ξανά σε πολύ πιο σκληρό και υψηλότερο επίπεδο».

«Εάν το αποτυχημένο έθνος του Ιράν προχωρήσει σε αντίποινα για αυτήν την πολύ δικαιολογημένη επίθεση, θα χτυπηθεί ξανά σε πολύ πιο σκληρό και υψηλότερο επίπεδο» προειδοποίησε, ειδικότερα.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, πως και αυτή «δεν θα είναι η μεγαλύτερη επίθεση από όλες, που περιμένει στα παρασκήνια και, όταν τελειώσει, θα έχει απομείνει πολύ λίγο από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν».