Νέες απειλές Τραμπ σε Ιράν: «Κάθε φορά που σκοτώνει Αμερικανό στρατιώτη, θα πληρώνει τον φόνο πολλαπλάσια»

O Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να κάνει το Ιράν να πληρώσει «πολλαπλάσιο» τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται, μετά τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες.

«Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη, θα πληρώνουν πολλαπλάσιο τίμημα», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυό του Truth Social, επιβεβαιώνοντας πως έχει διαβιβάσει αυτήν την οδηγία στη στρατιωτική ηγεσία, μεταξύ άλλων στον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ

Η ανάρτηση Τραμπ:

«Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη, θα πληρώνει γι’ αυτόν τον φόνο πολλαπλάσια! Η εντολή αυτή έχει διαβιβαστεί στον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, στον πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Νταν Κέιν και σε κάθε ηγετικό στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»

Ανάρτηση Τραμπ στο Thruth Social

Η δήλωση του Τραμπ έρχεται μετά από δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι ο αμερικανικός στρατός δεν δημοσιοποιεί όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους τραυματίες στρατιώτες, στον απόηχο της ανακοίνωσης της CENTCOM για τους δύο Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους στην Ιορδανία.