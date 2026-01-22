Νέες απειλές Τραμπ: Τα αντίποινα για όσες χώρες πουλήσουν ομόλογα των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με «βαριά αντίποινα» εάν οι ευρωπαϊκές χώρες αρχίσουν να πωλούν τίτλους του αμερικανικού δημοσίου ή μετοχές, με σκοπό να ασκήσουν πίεση στην Ουάσινγκτον.

«Εάν συνέβαινε αυτό, θα επιβάλλαμε μεγάλα αντίποινα και έχουμε όλα τα ατού στα χέρια μας» είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox Business από το Νταβός.

Η προειδοποίηση αυτή έρχεται αφού η κρίση με αντικείμενο τη Γροιλανδία, σε συνδυασμό με τις απειλές του Τραμπ εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ, προκάλεσε αναταραχή στις αμερικανικές αγορές, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης των ομολόγων, την οποία παρακολουθεί στενά ο Λευκός Οίκος.

Τραμπ: «Damage control» για την οικονομία

Ένα μεγάλο συνταξιοδοτικό ταμείο της Σουηδίας, το Alecta, ανέφερε χθες Τετάρτη ότι έχει ήδη διαθέσει το μεγαλύτερο μέρος των αμερικανικών ομολόγων που διέθετε, λόγω της «τρωτότητας» της αμερικανικής οικονομίας.

Την Τρίτη, το δανέζικο ταμείο AkademikerPension ανακοίνωσε ότι πούλησε όλα τα αμερικανικά ομόλογα, θεωρώντας ότι «η δημοσιονομική κατάσταση στις ΗΠΑ δεν είναι υγιής». Ένα άλλο δανέζικο ταμείο, το Pensionskasse (PBU) είπε στο τηλεοπτικό κανάλι TV2 ότι πουλάει επίσης τους τίτλους του αμερικανικού δημοσίου.

Οι ευρωπαϊκές χώρες που είναι μέλη του ΝΑΤΟ διαθέτουν, όλες μαζί, περισσότερα από 2 τρισεκ. δολάρια σε ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου. Το ποσό ανεβαίνει στα 3 τρισεκ., αν συμπεριληφθεί και ο Καναδάς, άλλος προσφιλής στόχος του Τραμπ.