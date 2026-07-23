Νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν - Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα στο Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι απέτρεψαν τη διέλευση τριών πετρελαιοφόρων από το Στενό του Ορμούζ, υποστηρίζοντας πως τα πλοία επιχείρησαν να περάσουν από τη «ναρκοθετημένη νότια διαδρομή» του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση και το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το ένα από τα τρία δεξαμενόπλοια εξερράγη και τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ τα άλλα δύο εγκατέλειψαν άμεσα την προσπάθεια και επέστρεψαν.

Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι το Στενό του Ορμούζ παραμένει εκ νέου κλειστό, μετά την αναζωπύρωση της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ σχεδιάζει να επιβάλει τέλος διέλευσης στα εμπορικά πλοία. Ακόμη και στο διάστημα που το πέρασμα παρέμενε ανοιχτό, η ναυσιπλοΐα επιτρεπόταν μόνο μέσω μίας διαδρομής, κοντά στις ιρανικές ακτές.

«Το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει πλήρως κλειστό όσο η Αμερική συνεχίζει τις σατανικές ενέργειές της στην περιοχή», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης, προειδοποιώντας ότι κανένα πετρελαιοφόρο δεν θα μπορεί να εισέρχεται ή να εξέρχεται χωρίς συντονισμό με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισαν ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να περάσει χωρίς άδεια «θα έχει την ίδια τύχη».

Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα, λίγες ημέρες μετά την εξαγγελία ναυτικού αποκλεισμού της Σαουδικής Αραβίας.

Το φιλοϊρανικό κίνημα Ανσαραλά υποστήριξε μέσω Telegram ότι στόχευσε τα δεξαμενόπλοια Encelia και Layla, τα οποία -όπως ισχυρίζεται- παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό, ενώ ανέφερε ακόμη ότι ανάγκασε δέκα επιπλέον πλοία να αλλάξουν πορεία.

Νωρίτερα, η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO είχε γνωστοποιήσει ότι δεξαμενόπλοιο επλήγη από άγνωστου τύπου βλήμα περίπου 130 χιλιόμετρα από το λιμάνι Αλ Σουκάικ της Σαουδικής Αραβίας. Από την επίθεση εκδηλώθηκε πυρκαγιά, με το πλήρωμα να καταβάλλει προσπάθειες για την κατάσβεσή της.

Παράλληλα, η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στη μείωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα και τα πολιτικά πλοία που κινούνται στα ύδατα της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Στενού του Ορμούζ.