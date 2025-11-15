Νέες σπίθες Τραμπ στην κόντρα με τον δημάρχο του Λονδίνου: «Είναι μια ολοκληρωτική καταστροφή»

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του δημάρχου του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, αποκαλώντας τον «κακό δήμαρχο» και «καταστροφή», κάνοντας λόγο για «εκτόξευση της εγκληματικότητας» στη βρετανική πρωτεύουσα.

Σε συνέντευξή του στο GB News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε εκ νέου τον Σαντίκ Καν για «εκτόξευση της εγκληματικότητας», υποστηρίζοντας ότι το Λονδίνο έχει γίνει τόσο επικίνδυνη που «άνθρωποι μαχαιρώνονται στα οπίσθια ή και χειρότερα».

Ο Τραμπ αναθέρμανε την προσωπική κόντρα με τον Σαντίκ Καν, δηλώνοντας ότι είναι «πολύ κακός δήμαρχος» και «μια ολοκληρωτική καταστροφή», παρά το γεγονός ότι διανύει την τρίτη θητεία του, έχοντας αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει και τέταρτη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η δημοσιογράφος Μπεβ Τέρνερ ανέφερε πως «στο Λονδίνο υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εγκληματικότητας», και ο Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία, παίρνοντας την πάσα, να επιτεθεί στον Καν.

«Κοιτάξτε την εγκληματικότητα που έχετε στο Λονδίνο. Η μητέρα μου αγαπούσε το Λονδίνο, αγαπούσε την πόλη. Πάντα έλεγε ότι αυτό ήταν ένα διαφορετικό Λονδίνο από αυτό που υπάρχει σήμερα. Σήμερα άνθρωποι μαχαιρώνονται στα οπίσθια ή και χειρότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ δεν παρουσίασε πάντως συγκεκριμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν τον ισχυρισμό του. Αντίθετα, οι ανθρωποκτονίες στη βρετανική πρωτεύουσα έχουν μειωθεί ελαφρώς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, η Μητροπολιτική Αστυνομία κατέγραψε 101 ανθρωποκτονίες την περίοδο Ιουλίου 2023 – Ιουνίου 2024, έναντι 107 την προηγούμενη χρονιά. Ο ορισμός της ανθρωποκτονίας περιλαμβάνει δολοφονίες, ανθρωποκτονίες από αμέλεια και παιδοκτονίες.

Σημειώνεται πως ο Σαντίκ Καν έχει απαντήσει πολλές φορές στον Τραμπ μετά τους ισχυρισμούς του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ όπου υποστήριξε ότι «το Λονδίνο θέλει να πάει στον νόμο της Σαρία».

«Δεν είμαι σίγουρος τι συμβαίνει. Ο κόσμος αναρωτιέται γιατί αυτός ο μουσουλμάνος δήμαρχος που ηγείται μιας φιλελεύθερης, πολυπολιτισμικής, επιτυχημένης και διαφορετικής πόλης φαίνεται να ζει χωρίς να πληρώνει ενοίκιο στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ», έχει πει.

Η κόντρα ανάμεσα στον Τραμπ και Καν κρατάει τουλάχιστον από το 2015, όταν ο τότε υποψήφιος πρόεδρος πρότεινε απαγόρευση εισόδου μουσουλμάνων στις ΗΠΑ με τον δήμαρχο του Λονδίνου να αντιδρά έντονα.

Η διαμάχη κλιμακώθηκε μετά την κριτική του Τραμπ για τη διαχείριση του τρομοκρατικού χτυπήματος στη Γέφυρα του Λονδίνου, ενώ το 2018 ο δήμος του Λονδίνου είχε επιτρέψει την ανάρτηση φουσκωτής κατασκευής που απεικόνιζε τον Αμερικανό πρόεδρο ως μωρό, κατά την επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.