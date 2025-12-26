Νέες συλλήψεις στην Τουρκία για παράνομο στοίχημα: Στο στόχαστρο ποδοσφαιριστές και παράγοντες

Νέες διαστάσεις λαμβάνει το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού που ταλανίζει το τουρκικό ποδόσφαιρο, με τις Αρχές να προχωρούν σε ακόμη 14 συλλήψεις ποδοσφαιριστών.

Συνολικά, ο αριθμός των συλληφθέντων ανέρχεται πλέον στους 29, ανάμεσά τους και πρόσωπα με σημαντικό διοικητικό ρόλο σε κορυφαίες ομάδες της χώρας.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, μεταξύ των προσαχθέντων βρίσκεται πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Γαλατασαράι, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Εγιούπσπορ.

💥💥💥 FUTBOLDA BAHİS/ŞİKE OPERASYONUNDA İKİNCİ DALGA!



Futbolda Bahis Soruşturması kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Erden Timur ve Fatih Kulaksız gözaltında!



Bahattin Berke Demircan

Doğukan Çınar

Ergün Nazlı

Eyüp Can Temiz

Furkan Demir

Gökhan Payal

Hamit… pic.twitter.com/GPfVZWe5Pt — Ali Fuat Duatepe (@alifuatduatepe) December 26, 2025

Οι Αρχές εντόπισαν ύποπτες οικονομικές συναλλαγές που φέρονται να συνδέονται με στοιχηματικούς λογαριασμούς και αγώνες του τουρκικού πρωταθλήματος.

Η έρευνα στηρίχθηκε σε τραπεζικά δεδομένα, στοιχεία από νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες, τηλεπικοινωνιακές αναλύσεις και ψηφιακά πειστήρια. Τα ευρήματα δείχνουν ότι ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους φέρονται να στοιχημάτιζαν ακόμη και σε αγώνες των ίδιων τους των ομάδων, με τρόπο που ενδέχεται να επηρέαζε τα αποτελέσματα.

Τα ονόματα των συλληφθέντων δόθηκαν στη δημοσιότητα, με γνωστό Τούρκο δημοσιογράφο να τα κοινοποιεί μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στην πλατφόρμα «Χ», προκαλώντας νέο κύμα αντιδράσεων και συζητήσεων γύρω από το βάθος του κυκλώματος.