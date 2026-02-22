Μενού

Νεκρός άνδρας που προσπάθησε να μπει στο θέρετρο του Τραμπ, Μαρ α Λάγκο

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα που προσπάθησε να εισέλθει σε θέρετρο του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα.

Μαρ α Λάγκο
Μαρ α Λάγκο | Shutterstock
Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Κυριακή, (22/02) ότι πράκτορές της πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα περίπου 20 ετών, αφού προσπάθησε να εισβάλλει παράνομα σε ασφαλή περίμετρο στο θέρετρο Mar-a-Lago του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Ο Τραμπ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ουάσινγκτον.

