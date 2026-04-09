Το Ισραήλ δήλωσε την Πέμπτη (9/4) ότι σκότωσε τον Ναΐμ Κασέμ, τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, σε μια επίθεση στη Βηρυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο θάνατός του, εάν επιβεβαιωθεί από τη Χεζμπολάχ, αποτελεί ένα ακόμη μεγάλο πλήγμα για την ένοπλη ομάδα και την Τεχεράνη, καθώς είναι ένας από τους κύριους συμμάχους του Ιράν στη Μέση Ανατολή.

Επιτιθέμενη στο Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, η Χεζμπολάχ εισήλθε στον πόλεμο στην περιοχή στο πλευρό του Ιράν, δύο ημέρες αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν.

Διαβάστε επίσης: WSJ: Το σχέδιο του Τραμπ για να «τιμωρήσει» το ΝΑΤΟ - Αφορά (και) την Ελλάδα

Η Χεζμπολάχ επιτέθηκε στο Ισραήλ μετά τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ την πρώτη ημέρα του πολέμου. Το Ισραήλ δήλωσε ότι θα απαντήσει δυναμικά και έκτοτε έχει πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές που έχουν σκοτώσει περισσότερους από χίλιους ανθρώπους. Το Ισραήλ είχε ήδη αποδυναμώσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της οργάνωσης και την είχε σφυροκοπήσει με μια σειρά δολοφονιών από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου το 2024, μετά από περισσότερο από ένα χρόνο μαχών, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει τακτικές επιθέσεις εναντίον αυτών που έχει χαρακτηρίσει ως στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Κατηγόρησε την οργάνωση ότι επιδιώκει να επανεξοπλιστεί.