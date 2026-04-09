WSJ: Το σχέδιο του Τραμπ για να «τιμωρήσει» το ΝΑΤΟ - Αφορά (και) την Ελλάδα

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει σχέδιο για να τιμωρήσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που δεν προσέφεραν βοήθεια στις ΗΠΑ κατά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Η πρόταση αφορά στη μετακίνηση αμερικανικών δυνάμεων από κράτη μέλη της συμμαχίας, τα οποία κρίνονται ανεπαρκή όσον αφορά στη στήριξη που (δεν) προσέφεραν στις αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν. Οι δυνάμεις θα μετεγκατασταθούν προς άλλες νατοϊκές χώρες, που έδειξαν διάθεση συνεργασίας.

Πέρα από την επανατοποθέτηση στρατευμάτων, το σχέδιο θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει το κλείσιμο μιας αμερικανικής βάσης σε τουλάχιστον μία από τις ευρωπαϊκές χώρες, πιθανώς στην Ισπανία ή τη Γερμανία, σύμφωνα με τους δύο αξιωματούχους της κυβέρνησης.

Παρότι πρόκειται σίγουρα για μέτρο-αντίδραση, δεν μπορεί να συγκριθεί σε κανέναν βαθμό με τις απειλές του Τραμπ για απόσυρση από το ΝΑΤΟ, κάτι που, δια νόμου, αδυνατεί να πράξει χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Διαβάστε επίσης: Γιατί η Ευρώπη δεν θέλει να συμμετάσχει στον πόλεμο με το Ιράν; Οι τέσσερις λόγοι που δεν θα βοηθήσει τον Τραμπ

Το σχέδιο έχει διαρρεύσει μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων τις τελευταίες εβδομάδες και φαίνεται να λαμβάνει θετικές αντιδράσεις. Πρόκειται, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, για ένα από τα πολλά μέτρα που εξετάζονται όσον αφορά στην τιμωρία του ΝΑΤΟ, γεγονός που υπογραμμίζει το πόσο βαθύ είναι το ρήγμα στις σχέσεις των ΗΠΑ με τους - άλλοτε - στενούς συμμάχου του στην Ευρώπη. Και αυτό δεν πηγάζει μόνο από τον πόλεμο.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον τη Τετάρτη (08/04) για να συναντηθεί με τον πρόεδρο. Σταθερά, προσπαθεί να εμβαθύνει τους δεσμούς με τους Αμερικανούς και να λειάνει τις διαφορές στη συμμαχία. Ήταν αυτός, άλλωστε, που πιστεύεται ότι έπεισε τον Τραμπ να μην επέμβει στην Γροιλανδία.

«Είναι λυπηρό που το ΝΑΤΟ γύρισε την πλάτη στους Αμερικανούς τις τελευταίες έξι εβδομάδες, όταν οι Αμερικανοί είναι αυτοί που χρηματοδοτούν την άμυνά τους» κατήγγειλε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ χθες. Συμπλήρωσε πως ο πρόεδρος είχε μία «πολύ ειλικρινή» συζήτηση με τον Ρούτε.

Οι ΗΠΑ έχουν περίπου 84.000 στρατιώτες στην Ευρώπη, αλλά ο ακριβής αριθμός ποικίλει, αναλόγως ασκήσεων και περιοδικών αναπτύξεων δυνάμεων. Οι αμερικανικές βάσεις επί ευρωπαϊκού εδάφους χρησιμεύουν ως κρίσιμος κόμβος των παγκόσμιων στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ, ενώ παράλληλα παρέχουν οικονομική ώθηση στη χώρα υποδοχής, μέσω επενδύσεων. Οι βάσεις στην Ανατολική Ευρώπη χρησιμεύουν επίσης ως αποτρεπτικός παράγοντας κατά της Ρωσίας - όπως λέγεται.

Διαβάστε επίσης: Μπορεί ο Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ; - Τι θα συμβεί στη συνέχεια;

Οι «χαμένοι» και «κερδισμένοι» από την «τιμωρία» του Τραμπ - Αναφορά και στην Ελλάδα

Όταν ρωτήθηκε για να σχολιάσει, ο Λευκός Οίκος αναφέρθηκε σε πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στις οποίες επέκρινε τις χώρες του ΝΑΤΟ επειδή δεν βοήθησαν περισσότερο τις ΗΠΑ στον πόλεμο στο Ιράν.

Δεν έχει διευκρινιστεί ποιες είναι οι χώρες που θα επηρεαστούν από το μέτρο, καθώς είναι αρκετές εκείνες που δεν συνέδραμαν τις προσπάθειες του Τραμπ.

Η Ισπανία, κρίνεται, κρίνεται πως θα είναι σίγουρα μεταξύ αυτών. Από την πρώτη κιόλας ημέρα των επιχειρήσεων, αρνήθηκε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσει βάσεις της. Ιταλία και Γαλλία δεν επέτρεψαν, επίσης, τη χρήση βάσεων για να εξαπολυθούν επιθέσεις κατά του Ιράν. Υπάρχει απογοήτευση και με τη Γερμανία, καθώς ανώτεροι αξιωματούχοι της επέκριναν τον πόλεμο του Τραμπ.

Οι χώρες που θα μπορούσαν να επωφεληθούν, επειδή θεωρούνται υποστηρικτικές, είναι η Πολωνία, η Ρουμανία, η Λιθουανία αλλά και η Ελλάδα, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.