Νέο βίντεο με τον Άλεξ Πρέτι: Η ICE του είχε ξαναεπιτεθεί, έντεκα μέρες πριν τη δολοφονία του

Ολοένα και περισσότερα ντοκουμέντα και μαρτυρίες δημοσιεύονται για τον βίαιο θάνατο του Άλεξ Πρέτι από την ICE, και νέο βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει συμπλοκή με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες, 11 ημέρες πριν ο νοσηλευτής της ΜΕΘ πυροβοληθεί στη Μινεάπολη.

Περίπου δύο λεπτά βίντεο, που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη από το «The News Movement», ένα ψηφιακό ειδησεογραφικό πρακτορείο, δείχνουν ένα περιστατικό στις 13 Ιανουαρίου στη Μινεάπολη, στο οποίο αστυνομικοί φάνηκαν να αρπάζουν τον Πρέτι και να τον ρίξουν στο έδαφος κατά τη διάρκεια έντονων διαμαρτυριών της κοινότητας κατά της ομοσπονδιακής καταστολής στην πόλη.

Δεν είναι σαφές τι προηγήθηκε των γεγονότων που καταγράφηκαν στην κάμερα, αλλά το βίντεο δείχνει τον Πρέτι να φωνάζει σε αστυνομικούς σε ένα όχημα και να κλωτσάει το πίσω φως του αυτοκινήτου καθώς απομακρύνονται.

Λίγο αργότερα, ένας βαριά οπλισμένος πράκτορας φαίνεται να βγαίνει από το αυτοκίνητο και να ρίχνει τον Πρέτι στο έδαφος, ενώ άλλοι αστυνομικοί μαζεύονται τριγύρω.

Ο Πρέτι φάνηκε να απελευθερώνεται από τους αστυνομικούς λίγο αργότερα και στη συνέχεια σηκώθηκε και παρέμεινε στο σημείο καθώς οι πράκτορες έφυγαν. Αφού οι αστυνομικοί έβγαλαν το παλτό του Πρέτι, το βίντεο του News Movement δείχνει κάτι που φαίνεται να είναι ένα όπλο στη ζώνη του. Ο Πρέτι, για τον οποίο οι κρατικοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι είχε άδεια να οπλοφορεί, δεν άγγιξε ποτέ το όπλο του κατά τη διάρκεια ή μετά τον καβγά.

Ο Steve Schleicher, δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια του Πρέτι, δήλωσε σε δήλωσή του: «Μια εβδομάδα πριν ο Άλεξ πυροβοληθεί στο δρόμο - παρά το γεγονός ότι δεν αποτελούσε απειλή για κανέναν - δέχτηκε βίαιη επίθεση από μια ομάδα πρακτόρων της ICE. Τίποτα από όσα συνέβησαν μια ολόκληρη εβδομάδα πριν δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη δολοφονία του Άλεξ».

Ένας εκπρόσωπος της οικογένειας δήλωσε επίσης ότι γνώριζαν το περιστατικό και ότι η Πρέτι υπέστη τραυματισμούς, αλλά δεν έλαβε ιατρική περίθαλψη.

Η εφημερίδα Minnesota Star Tribune δημοσίευσε την Τετάρτη ένα ξεχωριστό βίντεο από περαστικούς του ίδιου περιστατικού, που δείχνει αστυνομικούς να χτυπούν τον Πρέτι. Ο Max Shapiro, μάρτυρας που βιντεοσκόπησε την αλληλεπίδραση, δήλωσε στην εφημερίδα: «Τον έριξαν στο έδαφος αρκετά δυνατά». Το βίντεο τελειώνει με τον Shapiro να πλησιάζει τον Πρέτι και να τον ρωτάει αν είναι καλά, με τον Πρέτι να απαντά: «Είμαι καλά. Είμαστε όλοι καλά; Είμαστε όλοι ασφαλείς;»

Ένα τρίτο βίντεο του περιστατικού, που δημοσιεύτηκε στο YouTube την ημέρα που συνέβη, δίνει μια αίσθηση του θυμού που επικρατεί για την επιχείρηση επιβολής της μετανάστευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, με αυτοκίνητα να κορνάρουν και ανθρώπους να σφυρίζουν για να ειδοποιήσουν τους γείτονές τους για την παρουσία ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Όλα τα βίντεο δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού, οι πράκτορες έριξαν δακρυγόνα και μπάλες πιπεριού στο πλήθος καθώς συνέχιζαν να κρατούν κάτω τον Πρέτι. Το χαοτικό βίντεο δείχνει άλλους κατοίκους να συγκεντρώνονται και να φωνάζουν στους αστυνομικούς μετά το περιστατικό.

Δεν είναι σαφές από το βίντεο τι ακριβώς προκάλεσε την προφανή οργή του Πρέτι προς τους πράκτορες.