Νέο γραπτό μήνυμα από τον «άφαντο» Χαμενεΐ: «Να μην υπάρχει ασφάλεια για τους εχθρούς εντός και εκτός Ιράν»

Νέο μήνυμα από τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος προειδοποιεί πως οι εχθρού του ιρανικού έθνους, εντός και εκτός συνόρων, δεν θα πρέπει να νιώθουν ασφαλείς.

Στο μήνυμά του, το οποίο δεν απηύθυνε αυτοπροσώπως, εκφράζει τα συλλυπητήριά του για την εκτέλεση του υπουργού Πληροφοριών Εσμαΐλ Χατίμπ κατά τη διάρκεια ισραηλινού πλήγματος.

Ο Αγιατολάχ επισημαίνει ότι το υπουργείο θα πρέπει να απαντήσει, χτυπώντας στην ασφάλεια των «εσωτερικών και εξωτερικών εχθρών» του Ιράν.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί από τότε που ορίστηκε ως ανώτατος ηγέτης, διαδεχόμενος τον πατέρα του, τον 86χρονο Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή την πρώτη ημέρα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν υπονοήσει ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στον πόλεμο.