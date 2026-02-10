Μενού

Νέο χτύπημα των ΗΠΑ σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά

Νέος βομβαρδισμός των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να ανήκε σε διακινητές ναρκωτικών στον Ειρηνικό, δυο νεκροί, ένας επιζών.

Βομβαρδισμός των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου στον Ειρηνικό | @Southcom
Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο αεροπορικό βομβαρδισμό στον Ειρηνικό χθες Δευτέρα εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να ανήκε σε διακινητές ναρκωτικών, σκοτώνοντας δυο ανθρώπους, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), στο πλαίσιο εκστρατείας που διαρκεί από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Με αυτό το νέο πλήγμα, που ανακοινώθηκε μέσω X, φθάνουν τους τουλάχιστον 130 οι νεκροί και τα τουλάχιστον 38 τα σκάφη που έχουν καταστραφεί από τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισε η αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον σκαφών που κατά την Ουάσιγκτον ανήκαν σε διακινητές ναρκωτικών. Αυτό είναι το τρίτο γνωστό αεροπορικό πλήγμα του είδους από την αρχή της χρονιάς.

Το ιδιαίτερα ασυνήθιστο στοιχείο του χθεσινού βομβαρδισμού είναι ότι ο αμερικανικός στρατός έκανε λόγο για έναν «επιζώντα», προσθέτοντας πως ειδοποίησε «αμέσως» το λιμενικό σώμα προκειμένου να διεξαγάγει επιχείρηση «έρευνας και διάσωσης» του ναυτικού.

