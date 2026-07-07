Νέο χτύπημα του πρωθυπουργού της Αυστραλίας Αλμπανέζε: Υπονοούμενα για τα «πεπόνια» της Γιαπωνέζας ομολόγου του

Νέες αντιδράσεις προκάλεσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, μετά από σχόλια που διατύπωσε σε podcast, λίγες ημέρες αφότου είχε επικριθεί για τις αναφορές του στην τραγουδίστρια Κάιλι Μινόγκ.

Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι δηλώσεις του σχετικά με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, με αφορμή το επίσημο δώρο που του προσέφερε κατά την επίσκεψή της στην Αυστραλία: δύο πεπόνια από την περιοχή Σιζουόκα, συμβολίζοντας την έναρξη των αυστραλιανών εισαγωγών του συγκεκριμένου προϊόντος από την Ιαπωνία.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η παρουσιάστρια Nikki Osborne αστειεύτηκε, ρωτώντας αν η Τακαΐτσι είχε «περάσει λαθραία» τα πεπόνια από το τελωνείο, συνοδεύοντας το σχόλιό της με χειρονομία που παρέπεμπε στο στήθος της ηθοποιού Πάμελα Άντερσον.

Albanese denigrates the wonderful Japanese PM Sanae Takaichi by talking about her “COUPLE OF MELONS”



Albanese: Motions shaking melons in front of his chest



Comic: “She came in looking like Pamela Anderson”



Albanese: “She bought two” as he laughs and sneers



Where’s Sanae… https://t.co/JbmsrxVMX1 — Lisa (@Lisa9Sophia) July 6, 2026

Ο Αλμπανέζε απάντησε στο ίδιο ύφος, λέγοντας: «Έχω κι εγώ μερικά πεπόνια», επαναλαμβάνοντας τη χειρονομία, ενώ συνέχισε: «Έφερε δύο, όπως κι εσύ... και είναι όμορφα», προκαλώντας νέο κύμα επικρίσεων.

Η εκπρόσωπος Επικοινωνίας της αντιπολίτευσης, Σάρα Χέντερσον, κάλεσε τον πρωθυπουργό να ζητήσει συγγνώμη τόσο από τη Σαναέ Τακαΐτσι όσο και από όλες τις γυναίκες, υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις του παρέπεμπαν σε «ωμή κουλτούρα αποδυτηρίων».

Η υπόθεση ήρθε να προστεθεί στις αντιδράσεις που είχε ήδη προκαλέσει η συμμετοχή του Αλμπανέζε στο ίδιο podcast, όπου κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στις Κάιλι Μινόγκ, Νικόλ Κίντμαν και Ρόντα Μπέρτσμορ σε ένα παιχνίδι τύπου «με ποια θα έβγαινες ραντεβού, ποια θα παντρευόσουν και με ποια θα κοιμόσουν».

Παρότι επισήμανε ότι είναι παντρεμένος μόλις έξι μήνες, ο Αυστραλός πρωθυπουργός απάντησε ότι θα επέλεγε την Κάιλι Μινόγκ, προσθέτοντας πως η απόφασή του κρίθηκε «με διαφορά στήθους», σχόλιο που επίσης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Παρά την κριτική, ο υπουργός Άμυνας Ρίτσαρντ Μαρλς και η υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών Τάνια Πλίμπερσεκ υπερασπίστηκαν τον πρωθυπουργό, τονίζοντας το διαχρονικό ιστορικό του στην υποστήριξη των δικαιωμάτων των γυναικών.

Υπό την πίεση των αντιδράσεων, ο Άντονι Αλμπανέζε προχώρησε τελικά σε δημόσια συγγνώμη για τα σχόλιά του.