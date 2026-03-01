Νέο μήνυμα Τραμπ για το Ιράν: «Πόλεμος μέχρι να πετύχουμε όλους τους στόχους - Εκδίκηση για τους στρατιώτες μας»

Μήνυμα για τον πόλεμο κατά του Ιράν ανήρτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας ότι η Ουάσιγκτον θα «εκδικηθεί» για τους θανάτους Αμερικανών στρατιωτών και θα καταφέρει «το πιο τιμωρητικό πλήγμα» στο ιρανικό καθεστώς.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη μιας «μαζικής επιχείρησης», η οποία δεν αποσκοπεί μόνο στη διασφάλιση της τρέχουσας ασφάλειας, αλλά και στην προστασία των επόμενων γενεών.

«Αναλαμβάνουμε μια τεράστια επιχείρηση, όχι απλώς για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στον δικό μας χρόνο και τόπο, αλλά για τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας», τόνισε συγκεκριμένα, ενώ υποστήριξε ότι επλήγησαν «εκατοντάδες» στόχοι εντός Ιράν, ενώ εννέα ιρανικά πλοία έχουν καταστραφεί.

Στο 6λεπτο μήνυμά του, Τραμπ έκανε σαφές ότι η πλεμική επιχείρηση θα συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι που έχουν θέσει οι ΗΠΑ.

Αναφερόμενος στον Αλί Χαμενεΐ, τόν χαρακτήρισε «άθλιο και κακό άνθρωπο», υποστηρίζοντας ότι είχε «στα χέρια του το αίμα Αμερικανών και πολλών άλλων αθώων ανθρώπων».

Παράλληλα, περιέγραψε τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ ως «καθήκον και βάρος ενός ελεύθερου λαού», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ενέργειες «σωστές και αναγκαίες».

«Οι ενέργειες αυτές είναι σωστές και απαραίτητες για να διασφαλίσουμε ότι οι Αμερικανοί δεν θα χρειαστεί ποτέ να αντιμετωπίσουν ένα ριζοσπαστικό, αιμοδιψές τρομοκρατικό καθεστώς εξοπλισμένο με πυρηνικά όπλα», επισήμανε.

«Καλώ για άλλη μια φορά τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον στρατό και την αστυνομία, να καταθέσουν τα όπλα τους και να λάβουν πλήρη ασυλία ή να αντιμετωπίσουν βέβαιο θάνατο. Θα είναι βέβαιος θάνατος, δεν θα είναι όμορφο», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ άλλων στο μήνυμά του.