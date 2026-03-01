Τραμπ για Ιράν: «O πόλεμος θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες»

Το πιθανό χρονοδιάγραμμα για τον πόλεμο κατά του Ιράν αποκάλυψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποδηλώνοντας ότι οι μάχες θα μπορούσαν να συνεχιστούν για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες

Ο Τραμπ, μιλώντας στη Daily Mail, είπε συγκεκριμένα: «Πάντα ήταν μια διαδικασία τεσσάρων εβδομάδων. Υπολογίσαμε ότι θα διαρκέσει περίπου τέσσερις εβδομάδες. Πάντα ήταν μια διαδικασία τεσσάρων εβδομάδων, οπότε - όσο ισχυρή και αν είναι, είναι μια μεγάλη χώρα, θα χρειαστούν τέσσερις εβδομάδες ή λιγότερο».

Διαβάστε ακόμα: Τραμπ: «Βυθίσαμε 9 πλοία του Ιράν - Θα κυνηγήσουμε και τα υπόλοιπα και σύντομα θα επιπλέουν στον βυθό»

Παράλληλα, είπε ότι δεν έχει εκπλαγεί από κανένα από τα αποτελέσματα των επιθέσεων μέχρι στιγμής. «Όχι, νομίζω ότι όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο. Ξέρετε, εκτός από το ότι εξοντώσαμε ολόκληρη την ηγεσία τους – πολύ, πολύ περισσότερο από ό,τι πιστεύαμε. Φαίνεται ότι είναι 48», ανέφερε.

Ο πρόεδρος παρέμεινε ανοιχτός σε περισσότερες συνομιλίες με τους Ιρανούς, αλλά δεν μπόρεσε να πει αν θα γίνουν «σύντομα». «Δεν ξέρω», απάντησε. «Θέλουν, θέλουν να μιλήσουν, αλλά τους είπα ότι έπρεπε να είχαν μιλήσει την περασμένη εβδομάδα, όχι αυτή την εβδομάδα».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στις πρώτες αμερικανικές απώλειες στον πόλεμο κατά του Ιράν, αναγνωρίζοντάς τες ως τις πρώτες της δεύτερης θητείας του. «Είναι υπέροχοι άνθρωποι», δήλωσε. «Και, ξέρετε, δυστυχώς, το περιμένουμε να συμβεί. Μπορεί να συμβεί συνεχώς - μπορεί να συμβεί ξανά», είπε