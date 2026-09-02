Μενού

Νέο παραλήρημα Τραμπ: «Στενά Τραμπ» προτείνει να μετονομαστεί το Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε, με νέα ανάρτησή του στο Truth Social, τα Στενά του Ορμούζ να μετονομαστούν σε «Στενά Τραμπ».

Reader symbol
Newsroom
trump
AP Photos
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Την μετονομασία των Στενών του Ορμούζ σε «Στενά Τραμπ» προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες μετά την υπογραφή διατάγματος για την αλλαγή της ονομασίας της «λίμνης Οντάριο», που βρίσκεται στα σύνορα με τον Καναδά, σε «λίμνη Αμερική».

«Τώρα που τα έχουμε υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών, μήπως θα πρέπει να ξαναβαπτίσουμε τα Στενά του Ορμούζ σε Στενά Τραμπ;» έγραψε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, τη δική του πλατφόρμα.

Η Τεχεράνη έχει κλείσει αυτό το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα από τότε που άρχισε ο πόλεμος, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ