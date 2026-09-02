Νέο παραλήρημα Τραμπ: «Στενά Τραμπ» προτείνει να μετονομαστεί το Ορμούζ

Την μετονομασία των Στενών του Ορμούζ σε «Στενά Τραμπ» προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες μετά την υπογραφή διατάγματος για την αλλαγή της ονομασίας της «λίμνης Οντάριο», που βρίσκεται στα σύνορα με τον Καναδά, σε «λίμνη Αμερική».
«Τώρα που τα έχουμε υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών, μήπως θα πρέπει να ξαναβαπτίσουμε τα Στενά του Ορμούζ σε Στενά Τραμπ;» έγραψε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, τη δική του πλατφόρμα.
Η Τεχεράνη έχει κλείσει αυτό το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα από τότε που άρχισε ο πόλεμος, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν.
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