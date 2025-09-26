Το νέο πιθανό δικαστικό μέτωπο του Νικολά Σαρκοζί: Το Κατάρ και η πιθανή επιρροή Πλατινί

Το Κατάρ είναι γνωστό πως έχει επενδύσει, κοινώς αγοράσει, ένα μεγάλο μέρος του Παρισιού όπως τη μεγαλύτερη, πλέον, ποδοσφαιρική ομάδα της «πόλης του Φωτός», την Παρί Σεν Ζερμέν. Τι σχέση μπορεί να έχει όμως η χώρα του Κόλπου με τον καταδικασμένο, πλέον, πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί;

Την απάντηση στο παραπάνω ερώτημα την έχει, μάλλον, η γαλλική Le Monde που δεν θυμίζεται ιδιαίτερα για τον ριζοσπαστικό της λόγο. Ανοίγοντας τη συζήτηση περί λόμπινγκ του Κατάρ σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, θέτει τον Νικολά Σαρκοζί ξανά στο προσκήνιο, και τον ρόλο του στο Μουντιάλ του 2022, όπως -και- την επιρροή του στον φυλακισμένο, για λίγο, πρόεδρο της UEFA, Μισέλ Πλατινί.

Έχει ο Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ Μπεν Χαμάντ Αλ Θανί, αποστασιοποιηθεί από τον Νικολά Σαρκοζί λόγω των νομικών προβλημάτων του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος καταδικάστηκε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου για «εγκληματική συνωμοσία» σε πέντε χρόνια φυλάκιση και σύντομα θα φυλακιστεί, στην υπόθεση της Λιβύης;

Σύμφωνα με πηγή κοντά στην πρεσβεία του Κατάρ, «ο Σαρκοζί ήταν ιδιαίτερα κοντά στον Πατέρα του Εμίρη, Χαμάντ [1995-2013]. Ο νυν Εμίρης δεν έχει καν τον αριθμό τηλεφώνου του Σαρκοζί, έχει διακόψει ορισμένες πελατειακές πρακτικές και πιστεύει ότι ο Σαρκοζί έχει θεωρήσει το Κατάρ υπερβολικά ως "αγελάδα χρημάτων" για τα προσωπικά του συμφέροντα».

Ο Νικολά Σαρκοζί | ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ο Νικολά Σαρκοζί και το Κατάρ: Ποια η σχέση τους

Οι δεσμοί μεταξύ του κ. Σαρκοζί και του Κατάρ, ωστόσο, παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για το γαλλικό δικαστικό σύστημα. Από την έναρξη, το 2019, δικαστικής έρευνας από την Εθνική Εισαγγελία Οικονομικών (PNF), ιδίως για διαφθορά, σχετικά με την αμφιλεγόμενη ανάθεση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2022 στο εμιράτο στις 2 Δεκεμβρίου 2010, οι ανακριτές επιδιώκουν να προσδιορίσουν ποια αποζημίωση θα μπορούσε να είχε λάβει ο κ. Σαρκοζί, πέρα ​​από τις εμπορικές ευκαιρίες (εξοπλισμός, κατασκευές, μεταφορές κ.λπ.) για τη Γαλλία που ανέμενε τότε το Ελιζέ, σε αντάλλαγμα για την υποστήριξή του στην υποψηφιότητα της Ντόχα.

Σε δικαστικά έγγραφα που έχει στα «χέρια» της η Le Monde, οι δικαστές σημειώνουν ότι, «μετά την αποχώρησή του από την εξουσία, το πρώτο επαγγελματικό ταξίδι του κ. Σαρκοζί ήταν στο Κατάρ, όπου προσκλήθηκε από τις 9 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2012», ανταποκρινόμενος σε «προσωπική πρόσκληση του Εμίρη του Κατάρ να μιλήσει στο Doha Goals Forum [την πρώτη έκδοση αυτού του παγκόσμιου αθλητικού φόρουμ] που χρηματοδοτήθηκε από την Qatar National Bank (το 50% ανήκει στην Qatar Investment Authority)».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αναφέρουν σχετικές πηγές, ο κ. Σαρκοζί, «επέμεινε στο γεγονός ότι είχε "υποστηρίξει την επιλογή" του Κατάρ για να αναλάβει το Μουντιάλ, χωρίς να διευκρινίσει πώς το είχε πράξει».

Όπως σημείωσε το PNF το 2019, ο κ. Σαρκοζί ταξίδεψε στο Κατάρ τρεις φορές, μεταξύ Οκτωβρίου 2012 και Ιουνίου 2013 - και φιλοξενήθηκε με έξοδα της κυβέρνησης της Ντόχα, για να «ζητήσει» από τον Εμίρη Χαμάντ Αλ Θανί και τον διευθυντή του κρατικού επενδυτικού ταμείου του εμιράτου «στο πλαίσιο ενός έργου συγκέντρωσης κεφαλαίων [αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ] την τροφοδότηση ενός επενδυτικού ταμείου».

Ένα έργο που τελικά «πάγωσε» εν τη γενέσει του από τα νομικά προβλήματα ενός φίλου του κ. Σαρκοζί, του επιχειρηματία Στεφάν Κουρμπί.

Νικολά Σαρκοζί: Το γεύμα στο Ελιζέ και το Κατάρ

Για όσους είχαν γνώση της υπόθεσης, η ανάθεση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ ήταν «ένα διπλωματικό ζήτημα για τη Γαλλία» που το Ελιζέ «φαινόταν να έχει εντοπίσει ήδη από τον Απρίλιο του 2010».

Υπό το φως του περιεχομένου των σημειωμάτων που εστάλησαν στον κ. Σαρκοζί το 2010 από τους συμβούλους του, ιδίως εκείνων που έγραψε η σύμβουλός του για θέματα αθλητισμού, Σοφί Ντιόν, τα οποία αποκάλυψε το Mediapart, οι δικαστές υποθέτουν ότι η ψήφος του τότε Γάλλου προέδρου της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών (UEFA), Μισέλ Πλατινί - ο οποίος στήριξε το Κατάρ - αποτελούσε κρίσιμο στοιχείο στη στρατηγική του πρώην αρχηγού κράτους και του εμιράτου.

Ένα γεύμα που διοργανώθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2010 στο Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων από τον κ. Σαρκοζί, παρουσία του Ταμίμ Αλ Θανί, πρίγκιπα διαδόχου του Κατάρ, και του κ. Πλατινί, φαίνεται να είχε «αποφασιστικό χαρακτήρα», στα μάτια των δικαστών, και «οδήγησε σαφώς σε αντιστροφή των προθέσεων ψήφου» για την ψηφοφορία κατανομής για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022.

Για σχεδόν δεκαπέντε χρόνια, η Le Monde μπόρεσε να καταγράψει, μέσω των ερευνών της, την ομερτά που επικρατεί γύρω από αυτό το γεύμα, το οποίο διοργανώθηκε έξι μήνες πριν από την εξαγορά της Παρί Σεν Ζερμέν (PSG) από το ταμείο Qatar Sports Investments (QSI), ένα χρόνο πριν από την πρόσληψη του γιου του κ. Πλατινί ως στελέχους της εταιρείας κατασκευής εξοπλισμού Burrda Sport, θυγατρικής της QSI, και δεκαοκτώ μήνες πριν από την αύξηση του μεριδίου του Κατάρ στο κεφάλαιο του ομίλου Lagardère και την έναρξη, στη Γαλλία, του καταριανού καναλιού BeIN Sports.

Ενώ ο κ. Σαρκοζί αρνούνταν ανέκαθεν ότι έπαιξε «ρόλο» σε αυτή τη «συμφωνία», ο φάκελος του δικαστηρίου δείχνει ότι ο πρώην αρχηγός κράτους είχε λάβει, πριν από το γεύμα στο Μέγαρο των Ηλυσίων, «μηνύματα» από τον φίλο του Σεμπαστιάν Μπαζέν, τον τότε ευρωπαϊκό εκπρόσωπο του ταμείου Colony Capital, ιδιοκτήτη της Παρί Σεν Ζερμέν.

Τον Ιούνιο του 2011, η QSI αγόρασε την Παρί Σεν Ζερμέν από την Colony στην τιμή των 76 εκατομμύρια ευρώ. Με βάση τα γραπτά μηνύματα του κ. Μπαζέν, οι δικαστές είναι πεπεισμένοι για «την παρέμβαση του Μεγάρου των Ηλυσίων προς υποστήριξη της πώλησης» της Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι δεσμοί μεταξύ του Κατάρ και του κ. Σαρκοζί είναι επίσης εμφανείς σε μια άλλη δικαστική έρευνα που ξεκίνησε το PNF, η οποία οδήγησε στην καταδίκη του επιχειρηματία Arnaud Lagardère για «εξαγορά ψήφων».

Δικαστικά έγγραφα υποδηλώνουν ότι ο κ. Σαρκοζί εργάστηκε, παρασκηνιακά, το 2018, για να βοηθήσει τον πολυεκατομμυριούχο φίλο του να εξασφαλίσει την ψήφο του Κατάρ, του μεγαλύτερου μετόχου του Ομίλου Lagardère, υπέρ των ψηφισμάτων του κ. Lagardère στη γενική συνέλευση των μετόχων.