Νέο ξέσπασμα Νετανιάχου για την αναγνώριση της Παλαιστίνης: «Δεν πρόκειται να γίνει κράτος»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επέκρινε σήμερα τους ηγέτες που αναγνώρισαν πρόσφατα το παλαιστινιακό κράτος, πριν αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πρόκειται να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Στη Γενική Συνέλευση, θα πω την αλήθεια μας, την αλήθεια των πολιτών του Ισραήλ, την αλήθεια των στρατιωτών, την αλήθεια του έθνους μας», δήλωσε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν πριν αναχωρήσει, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του.

«Θα καταγγείλω αυτούς τους ηγέτες που, αντί να καταδικάσουν τους φονιάδες, τους βιαστές, αυτούς που έκαψαν παιδιά, θέλουν να τους δώσουν ένα Κράτος στην καρδιά της Γης του Ισραήλ», πρόσθεσε ο καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εγκληματίας πολέμου.

Νετανιάχου: Νέο παραλήρημα για την Παλαιστίνη

Τον Νοέμβριο του 2024 είχε εκδοθεί εις βάρος του σχετικό ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη λωρίδα της Γάζας.

Ο ίδιος επανέλαβε ότι ο ερχομός ενός παλαιστινιακού κράτους «δεν πρόκειται να συμβεί», αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Χθες, Τετάρτη, ο Νετανιάχου είχε δηλώσει πως το πρόσφατο κύμα αναγνωρίσεων ενός παλαιστινιακού κράτους, μεταξύ άλλων και από τη Γαλλία και τη Βρετανία, «δεν δεσμεύει σε τίποτα το Ισραήλ» και χαρακτήρισε αυτή την απόφαση «επαίσχυντη συνθηκολόγηση».

Σήμερα δήλωσε ότι θα συναντηθεί για τέταρτη φορά με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

«Θα συζητήσω μαζί του για τις μεγάλες ευκαιρίες που έχουν φέρει οι νίκες μας καθώς και για την ανάγκη μας να επιτύχουμε τους στόχους του πολέμου: να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας, να νικήσουμε τη Χαμάς και να διευρύνουμε τον κύκλο της ειρήνης που άνοιξε μπροστά μας», ισχυρίστηκε.