Μενού

Νέοι «Λουπέν» στο μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία: Έκλεψαν τουλάχιστον τέσσερις πίνακες

Τουλάχιστον τέσσερις πίνακες κλάπηκαν από το μουσείο Ογκίστ Ρενουάρ, όπου κάποιοι σαν άλλοι «Λούπεν» εισέβαλλαν τα ξημερώματα της Τρίτης 08/09.

Reader symbol
Newsroom
astinomia gallia
Γάλλοι αστυνομικοί | AP
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Συναγερμός χτύπησε στις 5.48 το πρωί στο μουσείο Ογκίστ Ρενουάρ, στο Καν-σιρ-Μερ, στη Γαλλία, έγινε στόχος διάρρηξης από τουλάχιστον δύο άτομα, όπως αναφέρει η Le Parisien.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερις πίνακες εκλάπησαν, επιβεβαιώνοντας τις αποκαλύψεις του TF1-LCI. Ένας από τους κλεμμένους πίνακες, ωστόσο, εγκαταλείφθηκε από τους δράστες και εντοπίστηκε.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι δύο δράστες καταγράφηκαν από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης να κόβουν τους πίνακες προκειμένου να τους αποσπάσουν από το μουσείο. «Εντοπίστηκαν χάρη στις κάμερες ασφαλείας της πόλης και οι δύο άνδρες τράπηκαν σε φυγή, εγκαταλείποντας στην προσπάθειά τους να διαφύγουν έναν από τους πίνακες που είχαν κλέψει», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος της πόλης και στέλεχος του Rassemblement National, Μπράιαν Μασόν.

Ο δήμαρχος εκτίμησε την αξία των κλεμμένων έργων τέχνης στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Η εισαγγελία της Γκρας έχει ξεκινήσει έρευνα στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ