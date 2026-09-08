Νέοι «Λουπέν» στο μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία: Έκλεψαν τουλάχιστον τέσσερις πίνακες

Συναγερμός χτύπησε στις 5.48 το πρωί στο μουσείο Ογκίστ Ρενουάρ, στο Καν-σιρ-Μερ, στη Γαλλία, έγινε στόχος διάρρηξης από τουλάχιστον δύο άτομα, όπως αναφέρει η Le Parisien.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερις πίνακες εκλάπησαν, επιβεβαιώνοντας τις αποκαλύψεις του TF1-LCI. Ένας από τους κλεμμένους πίνακες, ωστόσο, εγκαταλείφθηκε από τους δράστες και εντοπίστηκε.

Le musée Renoir de Cagnes-sur-Mer cambriolé, quatre tableaux dérobéshttps://t.co/xvULQg0tk5 — BFM Nice Côte d'Azur (@BFMCotedazur) September 8, 2026

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι δύο δράστες καταγράφηκαν από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης να κόβουν τους πίνακες προκειμένου να τους αποσπάσουν από το μουσείο. «Εντοπίστηκαν χάρη στις κάμερες ασφαλείας της πόλης και οι δύο άνδρες τράπηκαν σε φυγή, εγκαταλείποντας στην προσπάθειά τους να διαφύγουν έναν από τους πίνακες που είχαν κλέψει», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος της πόλης και στέλεχος του Rassemblement National, Μπράιαν Μασόν.

Ο δήμαρχος εκτίμησε την αξία των κλεμμένων έργων τέχνης στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Η εισαγγελία της Γκρας έχει ξεκινήσει έρευνα στο πλαίσιο του αυτοφώρου.