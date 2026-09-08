Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σεισμός της τάξης των 4,4 Ρίχτερ έλαβε χώρα πριν από λίγη ώρα στην περιοχή του Αιτωλικού, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Ειδικότερα, ο σεισμός σημειώθηκε στις 10:46 σε χερσαία περιοχή.

Διαβάστε επίσης: Τζανής Πολυκανδριώτης: «Στον σεισμό του '99 έμεινα 24 ώρες κάτω από τα χαλάσματα του σπιτιού μου»

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 20,7 χιλιόμετρα.