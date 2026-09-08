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Σεισμός τώρα στο Αιτωλικό - Τα στοιχεία από το Γεωδυναμικό για τη δόνηση

Σεισμός της τάξης των 4,4 Ρίχτερ έλαβε χώρα πριν από λίγη ώρα στην περιοχή του Αιτωλικού. Όσα γίνονται γνωστά για τη δόνηση.

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Σεισμός στο Αιτωλικό
Σεισμός στο Αιτωλικό | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
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Σεισμός της τάξης των 4,4 Ρίχτερ έλαβε χώρα πριν από λίγη ώρα στην περιοχή του Αιτωλικού, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Ειδικότερα, ο σεισμός σημειώθηκε στις 10:46 σε χερσαία περιοχή.

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Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 20,7 χιλιόμετρα. 

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