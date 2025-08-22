Νεοναζί καταδικάστηκε, άλλαξε φύλο και μεταφέρεται σε γυναικείες φυλακές: Διχασμένη η Γερμανία

Η απόφαση των γερμανικών αρχών να φυλακίσουν την τρανς νεοναζί Marla-Svenja Liebich σε γυναικείες φυλακές έχει πυροδοτήσει έντονη δημόσια συζήτηση, με μέσα ενημέρωσης και πολιτικούς να αμφισβητούν την αλλαγή φύλου, εκφράζοντας ανησυχία για την ασφάλεια και την πολιτική εκμετάλλευση των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων.

Η Marla-Svenja Liebich, πρώην μέλος της νεοναζιστικής οργάνωσης Blood and Honour, καταδικάστηκε τον Ιούλιο του 2023 σε φυλάκιση 18 μηνών χωρίς αναστολή για υποκίνηση μίσους, συκοφαντία και προσβολή.

Σύμφωνα με το BBC, την περίοδο της δίκης ήταν γνωστή ως Sven Liebich. Στα τέλη του 2024, αξιοποιώντας τον νέο νόμο περί αυτοπροσδιορισμού της Γερμανίας, άλλαξε επίσημα το φύλο και το όνομά της, χωρίς δικαστική απόφαση, μέσω δήλωσης στο ληξιαρχείο.

Η αλλαγή αυτή προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις. Μέσα όπως το Der Spiegel αμφισβήτησαν τη σοβαρότητα της αλλαγής, υποστηρίζοντας ότι έγινε για να προκαλέσει και να εκθέσει το κράτος.

Η Liebich έχει κινηθεί νομικά κατά των μέσων για παραπλανητική παρουσίαση της ταυτότητάς της, χωρίς επιτυχία.

Η εισαγγελία του Halle επιβεβαίωσε ότι η Liebich θα ξεκινήσει την ποινή της στις 29 Αυγούστου 2025 στο σωφρονιστικό κατάστημα γυναικών του Chemnitz. Η τελική απόφαση για τη διατήρησή της εκεί θα ληφθεί μετά την αξιολόγηση πιθανών κινδύνων για την ασφάλεια.

Παράλληλα, η Liebich έχασε πρόσφατα και άλλη δικαστική μάχη κατά του δημοσιογράφου Julian Reichelt, ο οποίος αμφισβήτησε δημόσια την ταυτότητα φύλου της.

