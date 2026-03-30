Νέος συναγερμός στην Τουρκία: Καταρρίφθηκε τέταρτος ιρανικός πύραυλος από την «ασπίδα» του ΝΑΤΟ

Ακόμα ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν καταρρίφθηκε στην Τουρκία, από συστήματα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας του NATO που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Το περιστατικό αποτελεί το τέταρτο ανάλογο συμβάν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, μετά από τρεις προηγούμενες αναχαιτίσεις από συστήματα του ΝΑΤΟ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι οποίες οδήγησαν την Άγκυρα σε διαμαρτυρία και προειδοποίηση προς την Τεχεράνη.

Το υπουργείο ανέφερε ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα «με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό» απέναντι σε κάθε απειλή που στρέφεται κατά του εδάφους και του εναέριου χώρου της Τουρκίας, μεταφέρει το ΣΚΑΙ.