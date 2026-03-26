Νεπάλ: Από τα charts στην πρωθυπουργία ο ράπερ Μπαλέντρα Σαχ – Γιόρτασε τη νίκη με... ρίμες

Ο ράπερ Μπαλέντρα Σαχ είναι ο νέος πρωθυπουργός του Νεπάλ και γιόρτασε τη μεγάλη του νίκη κυκλοφορώντας ένα νέο τραγούδι.

Εξέγερση στο Νεπάλ | Getty Images
Ιστορική πολιτική ανατροπή σημειώθηκε στο Νεπάλ, με τον δημοφιλή ράπερ Μπαλέντρα Σαχ (Balen Shah) να ορκίζεται νέος πρωθυπουργός της χώρας.

Ο Σαχ, πρώην δήμαρχος του Κατμαντού, κατάφερε να επικρατήσει των παραδοσιακών πολιτικών του αντιπάλων, εκπροσωπώντας μια νέα γενιά ανεξάρτητων υποψηφίων.

Πιστός στο αντισυμβατικό του στυλ, γιόρτασε τον εκλογικό του θρίαμβο με τον πλέον αναπάντεχο τρόπο: κυκλοφορώντας ένα νέο ραπ τραγούδι που έγινε αμέσως viral, αποδεικνύοντας ότι σκοπεύει να φέρει νέο αέρα στην πολιτική σκηνή της χώρας.

