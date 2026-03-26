Νεπάλ: Από τα charts στην πρωθυπουργία ο ράπερ Μπαλέντρα Σαχ – Γιόρτασε τη νίκη με... ρίμες

Ιστορική πολιτική ανατροπή σημειώθηκε στο Νεπάλ, με τον δημοφιλή ράπερ Μπαλέντρα Σαχ (Balen Shah) να ορκίζεται νέος πρωθυπουργός της χώρας.

Rapper-turned-politician Balendra Shah, better known as Balen is dominating Nepal's electoral race ahead of a March 5 election, which could be pivotal https://t.co/QbERu73Na2 pic.twitter.com/WakNkQGQcA — Reuters (@Reuters) March 2, 2026

Ο Σαχ, πρώην δήμαρχος του Κατμαντού, κατάφερε να επικρατήσει των παραδοσιακών πολιτικών του αντιπάλων, εκπροσωπώντας μια νέα γενιά ανεξάρτητων υποψηφίων.

MP Balen Shah has released a new song titled “Jay Mahakali” shortly after taking the oath of office as a lawmaker. 🔥



He is scheduled to take the oath as Prime Minister tomorrow, Chaitra 13.



Video: BalenShah/ YouTube https://t.co/RfkyB3o6UC#balenshah #NNQMusic pic.twitter.com/pou5GVWZcy — No Next Question (@NoNext_Question) March 26, 2026

Πιστός στο αντισυμβατικό του στυλ, γιόρτασε τον εκλογικό του θρίαμβο με τον πλέον αναπάντεχο τρόπο: κυκλοφορώντας ένα νέο ραπ τραγούδι που έγινε αμέσως viral, αποδεικνύοντας ότι σκοπεύει να φέρει νέο αέρα στην πολιτική σκηνή της χώρας.