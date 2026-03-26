Στα άκρα η κόντρα Ουγγαρέζου – Τσουρού: Το πινγκ πονγκ δηλώσεων, το χρονικό και το παρασκήνιο

Μια ιδιαίτερα σκληρή τοποθέτηση για την εκπομπή του Κώστα Τσουρού έκανε το πρωί της Πέμπτης 26 Μαρτίου ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μέσα απ’ το «Buongiorno» με αφορμή τα ομολογουμένως χαμηλά νούμερα τηλεθέασης που σημειώνει το μεσημεριανό μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ «Το 'χουμε».

«Εγώ το μόνο που θα έβλεπα για τον Κώστα του χρόνου στον ΣΚΑΪ είναι αν συνέχιζαν το Όπου Υπάρχει Ελλάδα, θα ήταν μία πολύ καλή επιλογή. Για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους δηλαδή. Δεν είμαι διευθυντής προγράμματος, λέω τη μπαρούφα μου αλλά η εκπομπή του έχει φτάσει σε μηδενικά επίπεδα τηλεθέασης, μιλάμε για διασυρμό, άσσος κάθε μέρα.

Αυτό δεν κάνει καλό ούτε στον Κώστα ούτε στους συνεργάτες του. Κάποιος πρέπει να πάρει την απόφαση και να τραβήξει την πρίζα. Πρέπει να κοιτάμε και την επόμενη σεζόν. Αν ευτελίζεσαι και του χρόνου μείνεις χωρίς δουλειά, επειδή σε έχουν ταυτίσει με ένα 0,8%… Είναι επιλογή του Κώστα, πρέπει να πει ότι για λόγους επαγγελματικής αξιοπρέπειας σταματάω.

Αυτή τη στιγμή ως brand name και ως εκπομπή ο Κώστας ευτελίζεται. Εσείς λέτε ότι είναι ηρωική στάση. Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο που θέλει έστω και για 5 λεπτά να μείνει στον αέρα και να έχει τηλεοπτική εκπομπή. Σε ένα project που κάνει 0,8% όσοι εργάζονται ευτελίζονται. Ας μην βάζουμε μπροστά τον προσωπικό μας εγωισμό, το θέμα είναι τι τηλεθέαση κάνεις».

Λίγη ώρα αργότερα και ενώ το θέμα ανέβαινε πολύ ψηλά στις αναρτήσεις στα sites ο Κώστας Τσουρός προχώρησε σε μια ιδιαίτερη ανάρτηση χωρίς να κατονομάζει τον Ουγγαρέζο αλλά να τον φωτογραφίζει.

Ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ ανάρτησε μια φωτογραφία με μια αλεπού να κοιτάει μια κληματαριά και ένα τσαμπί με σταφύλια γράφοντας «Όσα δεν φτάνει η αλεπού…».

Λίγα λεπτά αργότερα ο Ουγγαρέζος ανταπάντησε και αυτός μέσω των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Το 0,8 είναι από μόνο του κρεμαστάρι. Δε χρειάζεται να το κάνω εγώ, αλεπουδάκο».

Και ένα λεπτό μετά τις 16.00 ήρθε η νέα απάντηση Τσουρού μέσα πια από τον «αέρα» του ΣΚΑΪ. Η εκπομπή ξεκίνησε με το κλασικό τραγούδι «Ζηλεύω το μικρό σου το γατί» με τον παρουσιαστή στην εισαγωγή του καλησπερίζοντας το τηλεοπτικό κοινό να λέει «Παιδιά πόσο κακό πράγμα είναι η ζήλια και ο φθόνος».

«Θα σε μούντζωνα τώρα αλλά είμαστε στον αέρα»

Το χρονικό της εμφανούς πλέον αντιπάθειας μεταξύ των δύο παρουσιαστών είναι μακρύ και κρατά από την εποχή της συνύπαρξης και των δύο στο Mega. Με τον Ουγγαρέζο να είναι αρχικά στο πάνελ της εκπομπής της Ελένης Μενεγάκη και εν συνεχεία σε αυτό της Φαίης Σκορδά και τον Κώστα Τσουρό να βρίσκεται στο πλευρό της Ελεονώρας Μελέτη και αργότερα να αναλαμβάνει για δύο σεζόν τη δική του εκπομπή στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Το πρωί της Πέμπτης 26 Σεπτεμβρίου 2024 Κώστας Τσουρός και Δημήτρης Ουγγαρέζος είχαν συναντηθεί στο πλατό του «Buongiorno» κάνοντας έναν σύντομο διάλογο για την περίοδο των αλλαγών στο Πρωινό του ANT1.

«Όταν μπήκες στο κομμάτι της ψυχαγωγίας στον ANT1… ήσουν κι εσύ Δημήτρη τότε;» ρώτησε η Φαίη Σκορδά από την εκπομπή της οποίας ξεκίνησε την πορεία του στις ψυχαγωγικές εκπομπές ο Κώστας Τσουρός για να εισπράξει την απάντηση Ουγγαρέζου «Ήταν η απαλλαγή μου».

«Θα σε μούντζωνα τώρα αλλά είμαστε στον αέρα» του είχε ανταπαντήσει μεταξύ αστείου και σοβαρού ο Κώστας Τσουρός.