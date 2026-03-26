Τελικά ποιοι αναπνέουν σε αυτόν τον πλανήτη; Οι μόλις 13 χώρες με καθαρό αέρα και η... «πνιγμένη» Ελλάδα

Αν νομίζετε ότι βγαίνοντας στο μπαλκόνι σας παίρνετε μια βαθιά, αναζωογονητική ανάσα καθαρού αέρα, μάλλον ήρθε η ώρα να αναθεωρήσετε, καθώς τα νέα από την παγκόσμια ατμόσφαιρα είναι τουλάχιστον αποκαρδιωτικά.

Σύμφωνα με τη νέα, αποκαλυπτική έκθεση της IQAir, μόλις 13 χώρες και εδάφη σε ολόκληρο τον κόσμο μπορούν να καυχιούνται ότι οι πολίτες τους αναπνέουν πραγματικά καθαρό αέρα, περνώντας με άριστα τα αυστηρά κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Για να σας λυθεί η απορία, το κλειστό «κλαμπ» των τυχερών περιλαμβάνει την Αυστραλία, την Εσθονία, την Ισλανδία και την Ανδόρα, ενώ τη λίστα συμπληρώνουν εξωτικοί και νησιωτικοί προορισμοί όπως η Γαλλική Πολυνησία, το Πουέρτο Ρίκο, οι Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι, τα Μπαρμπάντος, η Νέα Καληδονία, οι Βερμούδες, η Ρεϊνιόν, η Γρενάδα και ο Παναμάς.

Δυστυχώς, για τον υπόλοιπο πλανήτη η κατάσταση προκαλεί ασφυξία. Ένα εντυπωσιακό και συνάμα τρομακτικό 91% του παγκόσμιου πληθυσμού αναπνέει αέρα που είναι επίσημα μολυσμένος, με την ποιότητα της ατμόσφαιρας να έχει πάρει την κατηφόρα λόγω της αδιάκοπης ανθρώπινης δραστηριότητας και του χαοτικού ντόμινο της κλιματικής αλλαγής.

Και κάπου εδώ έρχεται η Ελλάδα, η οποία προφανώς δεν έχει θέση στη χρυσή δεκατριάδα. Η χώρα μας παραμένει σταθερά εγκλωβισμένη στη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών που «πνίγονται» καθημερινά σε ένα αόρατο κοκτέιλ ρύπων, αποδεικνύοντας περίτρανα πως το γαλάζιο του ουρανού μας, από μόνο του, δεν αρκεί για να καθαρίσει τους πνεύμονές μας.