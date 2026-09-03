Νεπάλ: Τα σημάδια που έδειχναν μέρες πριν ότι θα έρθουν οι φονικές πλημμύρες

Τους 1.114 έφτασαν οι νεκροί στο Νεπάλ σύμφωνα με την επικαιροποιημένη ενημέρωση και η χώρα σχεδιάζει την επαναλειτουργία συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για κατολισθήσεις σε τμήμα των συνόρων του με την Κίνα, μία εβδομάδα μετά το τραγικό συμβάν.

Σύμφωνα με δύο κυβερνητικές πηγές του Νεπάλ, τις οποίες επικαλείται το Reuters, στην περιοχή θα εγκατασταθούν σεισμικοί αισθητήρες, κάμερες και δορυφορική σύνδεση, προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα νέες κατολισθήσεις και άλλες επικίνδυνες μεταβολές στο έδαφος.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Ο εξοπλισμός τοποθετείται στο Τιμούρε, συνοριακό οικισμό στην περιοχή Ρασούβα, κατά μήκος του ίδιου ποτάμιου διαδρόμου στα σύνορα με την Κίνα όπου η κατάρρευση παγετώνα προκάλεσε ένα τεράστιο κύμα λάσπης, νερού και βράχων που κατέκλυσε τις ορεινές κοιλάδες.

Νεπάλ: Το καμπανάκι των επιστημόνων πριν τις πλημμύρες

Ο παγετώνας που κατέρρευσε προκαλώντας την καταστροφική κατολίσθηση και τις πλημμύρες είχε ορατά σημάδια αλλαγής μέρες πριν από την καταστροφή, σύμφωνα με νέα έκθεση μιας κοινοπραξίας επιστημόνων.

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«Εκ των υστέρων, υπήρχαν κάποιες ενδείξεις πριν από το συμβάν», συμπεριλαμβανομένου του νερού που είχε λιώσει και είχε γίνει ορατά καφέ και σημάδια ρωγμής που διαδόθηκε στην γύρω πλαγιά του βράχου μέρες πριν από την κατάρρευση, ανέφεραν οι επιστήμονες σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα και επικαλείται το CNN.

Η έκθεση - η οποία υποδηλώνει επίσης ότι πιο ολοκληρωμένα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης κατάντη θα μπορούσαν να είχαν σώσει «σημαντικό αριθμό ζωών» - έρχεται καθώς η καταστροφή έχει δείξει αυτό που οι ειδικοί λένε ότι είναι ανάγκη για καλύτερα συστήματα προειδοποίησης σε μια τεράστια περιοχή των Ιμαλαΐων που είναι δύσκολο να παρακολουθηθεί.

