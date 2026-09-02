Κατολίσθηση στο Νεπάλ: Στους 1.114 οι νεκροί ενώ λιγοστεύουν οι ελπίδες για τους 3.916 αγνοούμενους

Τραγικός είναι ο απολογισμός στο Νεπάλ με τους νεκρούς να φτάνουν τους 1.114, μετά την καταστροφική κατολίσθηση που έπληξε τη χώρα τη προηγούμενη εβδομάδα κοντά στα σύνορα της Κίνας, ενώ σημειώνεται πως 3.916 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμού που ανακοίνωσε σήμερα η αρχή διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων.

Στο μεταξύ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας κάνουν λόγο για 16 νεκρούς στο Θιβέτ και 546 αγνοούμενους. Συνολικά από την καταστροφή έχουν χάσει τη ζωή τους 1.130 άνθρωποι και 4.462 αγνοούνται, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Όμως σήμερα οι αρχές του Νεπάλ επεσήμαναν ότι μειώνονται οι ελπίδες να εντοπιστούν και άλλοι επιζώντες, μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση παγετώνα στα Ιμαλάια που προκάλεσε τεράστια κατολίσθηση και πλημμύρα.

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«Οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες μειώνονται», δήλωσε ο Φανίντρα Πάουντελ, ανώτερος αξιωματούχος του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Εκτάκτων Καταστάσεων (NEOC). «Προσευχόμαστε και ελπίζουμε», πρόσθεσε.

Οι διασώστες αναζητούν επιζώντες μεταξύ των εργατών που έχουν εγκλωβιστεί σε σήραγγες πολλών υδροηλεκτρικών σταθμών, οι οποίες διαθέτουν χώρους για την παραμονή ανθρώπων, εξήγησε ο Ράζα Ραμ Μπάσνετ εκπρόσωπος του στρατού.

Οι αρχές του Νεπάλ έχουν ανακοινώσει ότι 279 άνθρωποι έχουν διασωθεί από εργοτάξια υδροηλεκτρικών σταθμών αλλά τουλάχιστον άλλοι 639 εξακολουθούν να αγνοούνται, κάποιοι από τους οποίους πιστεύεται ότι έχουν εγκλωβιστεί σε σήραγγες.

Λιγοστές πιθανότητες για επιζώντες

«Με δεδομένη τη φύση της καταστροφής και την περιοχή που επλήγη από την πλημμύρα, καθώς περνούν οι ημέρες υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες να υπάρχουν επιζώντες», σχολίασε ο Μπινόζ Μπάσνετ, απόστρατος στρατηγός που επέβλεψε τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά τον σεισμό του 2015, όταν σκοτώθηκαν περίπου 9.000 άνθρωποι.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ Μπαλέντρα Σαχ επεσήμανε ότι πλέον οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν στην αποκατάσταση και την ανοικοδόμηση.

«Η κυβέρνηση επικεντρώνεται τώρα στην αποκατάσταση, ενώ παράλληλα εργάζεται για την προστασία των ζωών των ανθρώπων στις πληγείσες περιοχές και παρέχει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη και ψυχολογική συμβουλευτική», ανέφερε ο Σαχ σε μια ανάρτησή του αργά χθες βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κατολίσθηση έχει αφήσει πίσω της 2,2 εκατ. τόνους συντριμμιών, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση του Προγράμματος του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη (UNDP).

«Η ποσότητα των συντριμμιών μαρτυρά το μέγεθος της καταστροφής και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες καθώς καθαρίζουν τα σπίτια, τους δρόμους και τους δημόσιους χώρους και αρχίζουν την ανοικοδόμηση», σημείωσε.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντιζαρίκ δήλωσε ότι οι οργανώσεις αρωγής «ανησυχούν πολύ» για τους αυξανόμενους κινδύνους για τη δημόσια υγεία λόγω του συνωστισμού στα καταφύγια, του μολυσμένου νερού και των ζημιών που έχουν υποστεί οι υποδομές υγείας. Η ανησυχία είναι μεγαλύτερη για τις γυναίκες και τα παιδιά στη διάρκεια της εποχής των μουσώνων.

Περίπου 3.900 άνθρωποι εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι και σχεδόν 3.500 ζουν σε 27 καταυλισμούς εκτοπισμένων στις πλέον πληγείσες περιοχές, τη Νουουακότ και τη Ρασουούα, σύμφωνα με τον Ντιζαρίκ.

Από την πλευρά του ο Νεπαλέζος πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει ενισχύσει τα μέτρα επιτήρησης και αντιμετώπισης για την πρόληψη πιθανών κρουσμάτων ασθενειών στις πληγείσες περιοχές.