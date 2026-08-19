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Νετανιάχου: «Χτυπήσαμε τη Συρία γιατί ήταν στα πρόθυρα να παραβιάσει την αμυντική μας συμφωνία»

«Η Συρία αγνόησε τις προειδοποιήσεις μας, επιτρέποντας την ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων σε αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι», δήλωσε ο Νετανιάχου.

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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου | ΑΠΕ - ΜΠΕ / REUTERS POOL
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«Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί απειλές για την ασφάλειά του», ήταν το μήνυμα που έστειλε απόψε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στον απόηχο των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αμπού αλ-Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία, περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα με την Τουρκία.

«Το Ισραήλ και η Συρία συμφώνησαν σε ένα status quo για θέματα ασφαλείας, το οποίο η Συρία ήταν στα πρόθυρα να παραβιάσει, επιτρέποντας σε τουρκικά στρατεύματα να αναπτυχθούν σε αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι», αναφέρει ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Υπογραμμίζεται πως «το Ισραήλ προειδοποίησε κατ’ επανάληψη τη Συρία ότι μια τέτοια ανάπτυξη θα αποτελούσε απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Η Συρία επέλεξε να αγνοήσει αυτές τις προειδοποιήσεις. Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί απειλές για την ασφάλειά του, και θα καλωσόριζε μια επιστροφή στο status quo».

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