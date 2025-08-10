Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου όπου παρουσιάζει το στρατηγικό του σχέδιο για κατάληψη της πόλης της Γάζας, στο περιθώριο του διετούς πολέμου με τη Χαμάς.

Αναφερόμενος στα στρατηγικά σχέδια του Ισραήλ, που πήραν έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της Πέμπτης, ο Νετανιάχου δήλωσε, παρουσιάζοντας χάρτη: «Υπάρχουν δύο προπύργια της Χαμάς, τα οποία θέλουμε να εξαλείψουμε. Αυτά βρίσκονται σε προσφυγικούς καταυλισμούς στην πόλη της Γάζας. Το 70 με 75% της Γάζας βρίκσεται υπό τον στρατιωτικό έλεγχο του Ισραήλ».

«Την περασμένη Πέμπτη, το υπουργικό μας συμβούλιο, έδωσε εντολή στις IDF να εξαλείψει τα δύο προπύργια της Χαμάς στην πόλη της Γάζας και στους προσφυγικούς καταυλισμούς» πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA

Νετανιάχου: Τι είπε για τη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μιλώντας στον ξένο Τύπο ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ «δεν έχει άλλη επιλογή» από το να «τελειώσει τη δουλειά» και να «νικήσει» τη Χαμάς.

Είπε ότι το 70-75% της Γάζας βρίσκεται υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο, αλλά λέει ότι η Χαμάς έχει δύο εναπομείναντα οχυρά: την Πόλη της Γάζας και τα «κεντρικά στρατόπεδά» της. Την Πέμπτη, το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας έδωσε εντολή στον Ισραηλινό Στρατό να «αποσυναρμολογήσει» αυτά τα δύο οχυρά, πρόσθεσε.

Είπε ότι η επίθεση και κατάληψη της Πόλης της Γάζας είναι ο «καλύτερος τρόπος» για να τερματιστεί ο πόλεμος. Και υποσχέθηκε ότι το Ισραήλ θα επιτρέψει στους πολίτες να πάνε σε καθορισμένες ασφαλείς ζώνες όπου θα έχουν «άφθονη» τροφή, ασφάλεια και ιατρική περίθαλψη.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, μιλώντας στα διεθνή ΜΜΕ, υποστήριξε ότι θέλει να απαντήσει στα «ψέματα» σχετικά με το σχέδιό του και να αποκαλύψει την αλήθεια. Ωστόσο, επανέλαβε όλα όσα έχει πει στο παρελθόν.

Είπε ότι η Χαμάς εξακολουθεί να έχει «χιλιάδες ένοπλους τρομοκράτες» στη Γάζα, που έχουν στόχο να «καταστρέψουν» το κράτος του Ισραήλ. Και μάλιστα ισχυρίστηκε ότι οι κάτοικοι της Γάζας «μας παρακαλούν και παρακαλούν τον κόσμο» να απελευθερωθεί από τη Χαμάς.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, η Χαμάς είναι μια «γενοκτονική οργάνωση» και πως κανένα έθνος δεν θα ανεχόταν μια οντότητα «που έχει δεσμευτεί για την εξόντωσή του σε απόσταση αναπνοής από τα σύνορά του».

Ο στόχος του Ισραήλ δεν είναι να καταλάβει τη Γάζα, αλλά να την απελευθερώσει, είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Επανέλαβε ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει εάν η Χαμάς απελευθερώσει τους ομήρους και συμφωνήσει να καταθέσει τα όπλα της.