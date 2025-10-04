Νετανιάχου: «Η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατικοποιηθεί»

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες φράσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο πλαίσιο της δημόσιας ομιλίας που απηύθυνε προς τον ισραηλινό λαό, ήταν αυτή για τον «σίγουρο» αφοπλισμό της Χαμάς.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός λέει ότι η διπλωματική και στρατιωτική πίεση ήταν αυτή που ώθησε τη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους που κρατά στη Γάζα.
Σημείωσε πως επιφόρτισε την διαπραγματευτική ομάδα του Ισραήλ να μεταβεί στην Αίγυπτο για να οριστικοποιήσει τις τεχνικές λεπτομέρειες της απελευθέρωσης των ομήρων.
«Στο δεύτερο στάδιο, η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί – είτε με τον εύκολο είτε με τον δύσκολο τρόπο, αλλά αυτό θα επιτευχθεί», είπε με σιγουριά.
Πηγή: BBC
