Νετανιάχου: «Το Ιράν θα απειλήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα, αν αποκτήσει πυρηνικά όπλα»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το ιρανικό καθεστώς θα απειλήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα, εάν καταφέρει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου | ΑΠΕ - ΜΠΕ / REUTERS POOL
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το ιρανικό καθεστώς θα «απειλήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα» εάν καταφέρει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Έτσι, προστατεύουμε εμάς, αλλά και πολλούς άλλους», τόνισε κατά την επίσκεψή του στο Μπέιτ Σεμές, την περιοχή της θανατηφόρας ιρανικής επίθεσης με βαλλιστικό πύραυλο την Κυριακή.

«Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον σπουδαίο φίλο μας και έναν σπουδαίο παγκόσμιο ηγέτη, τον Ντόναλντ Τραμπ, που συμμετείχε σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια να σώσουμε τον κόσμο», σημείωσε ο ίδιος σύμφωνα με το BBC.

Σημειώνεται πως η έκρηξη, στο Μπέιτ Σεμές - μεταξύ Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ - στοίχισε τη ζωή σε εννέα Ισραηλινούς, συμπεριλαμβανομένων τριών εφήβων.

