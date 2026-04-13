Νετανιάχου: «Το Ισραήλ κατέφερε στο Ιράν το πιο σκληρό πλήγμα στην ιστορία του»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτίμησε ότι η χώρα του, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, προκάλεσε στο ιρανικό καθεστώς «το πιο σκληρό πλήγμα» στην ιστορία του, κατά την έναρξη των εκδηλώσεων μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος.

«Έχουμε καταφέρει στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς το πιο σκληρό πλήγμα στην ιστορία του», δήλωσε ο Νετανιάχου στη διάρκεια τελετής στο μνημείο Γιαντ Βασέμ στην Ιερουσαλήμ, η οποία μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

«Αν δεν είχαμε ενεργήσει τα ονόματα Νατάνζ, Φορντό, Ισφαχάν και Παρσίν πιθανότατα θα είχαν μείνει στη μνήμη με αιώνιο τρόμο, ακριβώς όπως το Άουσβιτς, το Τρεμπλίνκα, το Μαϊντάνεκ και το Σομπιμπόρ», εκτίμησε, συγκρίνοντας ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις με ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.

«Αλλά ενεργήσαμε (...) με την ιστορικά πρωτοφανή συνεργασία με τον πρόεδρο Τραμπ και τις ΗΠΑ. Αυτή την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, θα το θυμόμαστε αυτό», υπογράμμισε.

Το Ισραήλ τιμά την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος από το βράδυ έως και αύριο Τρίτη, στη μνήμη των έξι εκατομμυρίων Εβραίων που δολοφονήθηκαν από τους ναζί κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Κάθε χρόνο, οι επίσημες τελετές πραγματοποιούνται τον Απρίλιο ή τον Μάιο, σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο.