Νετανιάχου: «Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν»

Νέο μήνυμα εξέδωσε ο Ισραηλινός πρόεδρος Μπενιαμίν Νετανιάχου, δηλώνοντας πως το Ισραήλ παρακολουθεί στενά την κλιμάκωση των διαδηλώσεων στο Ιράν.

«Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν. Οι διαδηλώσεις για την ελευθερία έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα. Ο λαός του Ισραήλ και βεβαίως, όλος ο κόσμος θαυμάζουν την τεράστια γενναιότητα των πολιτών του Ιράν», δήλωσε ο Νετανιάχου στην έναρξη μιας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

«Όλοι ελπίζουμε ότι το περσικό έθνος θα απελευθερωθεί σύντομα από τον ζυγό της τυραννίας», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρόδρος.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, επέρριψε ευθύνες στις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τις τεράστιες διαδηλώσεις, λέγοντας ότι οι δύο αυτές χώρες δίνουν εντολές σε «ταραχοποιούς» για να δημιουργήσουν αστάθεια.

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να απομακρυνθούν από τους «ταραχοποιούς και τους τρομοκράτες» ενώ ξεκαθάρισε την ετοιμότητα της κυβέρνησής του να ακούσει τον λαό και να επιλύσει τα οικονομικά του προβλήματα.

Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ιράν «κοιτάζει προς την ελευθερία, ίσως όπως ποτέ άλλοτε», τονίζοντας την πρόθεση των ΗΠΑ να βοηθήσουν την χώρα ενώ προειδοποίησε την ιρανική κυβέρνηση πως θα εμπλακούν οι ΗΠΑ, αν στοχοποιηθούν οι διαδηλωτές.