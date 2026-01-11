Ο Πεζεσκιάν κατηγορεί Ισραήλ και ΗΠΑ για υποκίνηση αστάθειας στο Ιράν - «Θέλουν να σπείρουν χάος»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, επέρριψε ευθύνες στις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τις τεράστιες διαδηλώσεις, λέγοντας ότι οι δύο αυτές χώρες δίνουν εντολές σε «ταραχοποιούς» για να δημιουργήσουν αστάθεια.

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να απομακρυνθούν από τους «ταραχοποιούς και τους τρομοκράτες» ενώ ξεκαθάρισε την ετοιμότητα της κυβέρνησής του να ακούσει τον λαό και να επιλύσει τα οικονομικά του προβλήματα.

Ο Ιρανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι «τρομοκράτες» που συνδέονται με ξένες δυνάμεις σκοτώνουν αθώους ανθρώπους, καίνε τα τζαμιά και επιτίθενται σε δημόσια περιουσία.

«Οι εχθροί του λαού του Ιράν θέλουν να σπείρουν χάος και αταξία μετά τον πόλεμο των 12 ημερών» σημείωσε επίσης ο Ιρανός πρόεδρος.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ πως θα υπάρξουν αντίποινα εναντίον του Ισραήλ και αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή αν σημειωθεί οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση.

Εξάλλου, πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής καθώς υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρξει αμερικανική επέμβαση για την υποστήριξη του κινήματος διαμαρτυρίας στο Ιράν.

Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ιράν «κοιτάζει προς την ελευθερία, ίσως όπως ποτέ άλλοτε», τονίζοντας την πρόθεση των ΗΠΑ να βοηθήσουν την χώρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος άλλωστε έχει δηλώσει πολλές φορές τι στάση θα λάβουν οι ΗΠΑ εάν η ιρανική κυβέρνηση στοχοποιήσει τους διαδηλωτές που από τις 28 Δεκεμβρίου βγαίνουν μαζικά στους δρόμους κατά του καθεστώτος, σημειώνοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν θα μείνει αδρανής απέναντι σε μια αιματηρή καταστολή.

Το Ιράν ενέτεινε την καταστολή, προχωρώντας σε δεκάδες συλλήψεις και κλιμακώνοντας τις προειδοποιήσεις προς τους διαδηλωτές, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία επιχειρεί να περιορίσει τη σοβαρότερη απειλή που έχει αντιμετωπίσει το καθεστώς εδώ και χρόνια.