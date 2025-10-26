Νετανιάχου: «Το Ισραήλ θα αποφασίσει με ποιες δυνάμεις θα συνεργαστεί» – Το σχέδιο ΗΠΑ για πολυεθνική δύναμη στη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα (26/10) πως το Ισραήλ, ως κυρίαρχο κράτος, θα καθορίσει με ποιες ξένες δυνάμεις θα συνεργαστεί ενώ παράλληλα, το σχέδιο των ΗΠΑ προβλέπει την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης στη Γάζα.

«Εμείς ελέγχουμε την ασφάλειά μας και έχουμε καταστήσει σαφές σε διεθνείς δυνάμεις πως το Ισραήλ θα αποφασίσει ποιες δυνάμεις είναι αποδεκτές για εμάς και αυτός είναι ο τρόπος που ενεργούμε και θα συνεχίσουμε να ενεργούμε», είπε ο Νετανιάχου κατά την έναρξη μιας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

«Αυτό, βέβαια, είναι αποδεκτό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως το εξέφρασαν οι πιο υψηλόβαθμοι εκπρόσωποί τους τις τελευταίες ημέρες».

Παραμένει ασαφές το κατά πόσον αραβικές και άλλες χώρες θα είναι έτοιμες να στείλουν στρατιώτες ενώ το Ισραήλ έχει εκφράσει ανησυχίες για τη σύνθεση της δύναμης. Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει αποκλείσει την αποστολή Αμερικανών στρατιωτών στη Γάζα, η δύναμη θα μπορούσε να έχει στρατιώτες από την Αίγυπτο, την Ινδονησία και χώρες του Κόλπου.

Το Ισραήλ, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, που πολιόρκησε τη Γάζα για δύο χρόνια εξακολουθεί να ελέγχει όλα τα σημεία πρόσβασης στον παλαιστινιακό θύλακα.

Νετανιάχου: Όχι στις τουρκικές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας

Την περασμένη εβδομάδα ο Νετανιάχου υπαινίχθηκε ότι θα ήταν αντίθετος σε οποιονδήποτε ρόλο των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι άλλοτε ένθερμες τουρκοϊσραηλινές σχέσεις επιδεινώθηκαν πολύ εκ νέου κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να καταγγέλλει τον καταστρεπτικό αεροπορικό και χερσαίο πόλεμο του Ισραήλ στον μικρό παλαιστινιακό θύλακα.

Γάζα: Το σχέδιο των ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, δεν σχολίασε τα περί τουρκικής εμπλοκής, ενώ δήλωσε πως η μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας πρέπει να ακόμη να τύχει επεξεργασίας από το Ισραήλ και κράτη εταίρους αλλά δεν μπορεί να περιλαμβάνει τη Χαμάς.

Ο Ρούμπιο δήλωσε αργότερα πως Αμερικανοί αξιωματούχοι λαμβάνουν συνεισφορά όσον αφορά ένα ενδεχόμενο ψήφισμα του ΟΗΕ ή διεθνή συμφωνία που θα εγκρίνει την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης στη Γάζα και ότι το θέμα θα συζητηθεί σήμερα στο Κατάρ.

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει οι αραβικές χώρες να εισφέρουν χρήματα και στρατιώτες.

Μια μεγάλη πρόκληση είναι ότι η Χαμάς δεν έχει δεσμευθεί ότι θα αφοπλιστεί και, αφότου εφαρμόστηκε μια κατάπαυση του πυρός πριν από δύο εβδομάδες ως το πρώτο στάδιο του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ, ξεκίνησε βίαιη καταστολή ομάδων που αμφισβητούν την εξουσία της.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης σήμερα ότι το Ισραήλ είναι ανεξάρτητη χώρα και απέρριψε την εντύπωση ότι «η αμερικανική κυβέρνηση με ελέγχει και υπαγορεύει την πολιτική ασφαλείας του Ισραήλ». Το Ισραήλ κα οι ΗΠΑ, είπε, είναι «σύμπραξη».