Νετανιάχου προς Ερντογάν: «Ηρέμησε, η εποχή των Οθωμανών έχει τελειώσει»

Νέο μήνυμα προς το Ιράν και τους συμμάχους του έστειλε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ξεκαθαρίζοντας ότι η στρατηγική της κυβέρνησής του απέναντι στην Τεχεράνη θα συνεχιστεί χωρίς χρονικό περιορισμό.

Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 14, ο Νετανιάχου απάντησε και στις πρόσφατες δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καλώντας τον να «ηρεμήσει». Όπως υποστήριξε, η έντονη ρητορική της Τουρκία συνδέεται με την αποδυνάμωση της επιρροής του Ιράν στη Μέση Ανατολή.

«Οι εξελίξεις στην Τουρκία αποτελούν συνέπεια της υποχώρησης της ισχύος του Ιράν. Η Τεχεράνη εκφράζει τον ακραίο σιιτικό άξονα, ενώ η Τουρκία εκπροσωπεί τον άξονα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, που επίσης χαρακτηρίζεται από ακραίες θέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στις τοποθετήσεις του Ερντογάν για την Ιερουσαλήμ και το Ισραήλ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σχολίασε ότι οι αναφορές του Τούρκου προέδρου περί καταστροφής του Ισραήλ και επαναφοράς της οθωμανικής κυριαρχίας στην Ιερουσαλήμ αγνοούν τη σημερινή πραγματικότητα. Όπως είπε, η εποχή της Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει παρέλθει και σήμερα υπάρχει ένα ισχυρό κράτος με ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις, κυβέρνηση και λαό, προσθέτοντας πως «θα ήταν σοφό να ηρεμήσει».

Παράλληλα, διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε απειλή κατά της ασφάλειας ή της ύπαρξής του, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει ήδη αποδείξει τις στρατιωτικές της δυνατότητες.

Μεγάλο μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε στο Ιράν, με τον Νετανιάχου να επαναλαμβάνει πως η επιδίωξη της «ολοκληρωτικής νίκης» απέναντι στην Τεχεράνη και το δίκτυο των συμμάχων της παραμένει σταθερός στόχος της κυβέρνησής του. Ερωτηθείς αν η δέσμευση αυτή εξακολουθεί να ισχύει, απάντησε ότι πρόκειται για μια διαρκή προσπάθεια, υποστηρίζοντας πως το Ισραήλ είναι σήμερα ισχυρότερο από ποτέ και έχει αποδυναμώσει σημαντικά τους αντιπάλους του, ενώ προανήγγειλε ότι οι επιχειρήσεις κατά του «ιρανικού άξονα» θα συνεχιστούν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια το Ισραήλ έχει επιφέρει σημαντικά πλήγματα στη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ και το Ιράν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο μιας νέας στρατιωτικής αντιπαράθεσης με το Ιράν, δεν απέκλεισε κανένα ενδεχόμενο, απαντώντας πως κάτι τέτοιο θα συμβεί «αν χρειαστεί». Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι όσο παραμένει πρωθυπουργός, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Τέλος, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε και στις επαφές που είχε με την Αίγυπτο για τη στρατιωτική παρουσία στη Χερσόνησος του Σινά, σημειώνοντας ότι έχει ήδη μεταφέρει στο Κάιρο τις ισραηλινές θέσεις και ότι ορισμένες από αυτές εφαρμόζονται ήδη, στο πλαίσιο της τήρησης των συμφωνιών μεταξύ των δύο χωρών. Ολοκληρώνοντας, υπογράμμισε ότι το Ισραήλ οφείλει να συνεχίσει να ενισχύει τη στρατηγική και στρατιωτική του θέση στη Μέση Ανατολή.