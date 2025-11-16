New York Times: Αποσύρονται δυνάμεις της Εθνοφρουράς από Σικάγο και Πόρτλαντ

Το Πεντάγωνο προχωρά στην απόσυρση ορισμένων δυνάμεων της Εθνοφρουράς από το Σικάγο και το Πόρτλαντ, λίγες εβδομάδες μετά την εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ενίσχυση της αστυνόμευσης στις δύο πόλεις.
Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι η απομάκρυνση στρατιωτών βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ανάπτυξή τους είχε αποφασιστεί από τον Λευκό Οίκο με στόχο την αντιμετώπιση της αυξημένης εγκληματικότητας, όπως είχε υποστηρίξει ο πρόεδρος.
Το Πεντάγωνο δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής σε αίτημα για σχόλια σχετικά με την απόφαση.
- Διέλυσαν κάθε έννοια marketing: 7 προϊόντα που παραμένουν ίδια εδώ και δεκαετίες
- «Δάγκωσε» και την Βρισηίδα Ανδριώτου το κύκλωμα απατεώνων: Το απαξιωτικό σχόλιο για την ηλικία του υπαρχηγού
- «Αρπάχτηκαν» στον αέρα Ποσειδώνας και Δήμαρχος Ηλιούπολης για φθορές σε παιδική χαρά
- Συνέντευξη Τύπου Αλαφούζου: Τι ώρα είναι και πού θα μεταδοθεί - Οι δημοσιογράφοι που συμμετέχουν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.