Νικήτρια λαχείου έκανε το μεγάλος λάθος να μιλήσει στο Reddit

Τι συμβαίνει στη ζωή ενός ανθρώπου όταν κερδίζει το λαχείο; Μια χρήστης του Reddit που για ευνόητους λόγους δεν αποκάλυψε το όνομα της, αποκάλυψε τι σκοπεύει να κάνει με τα 200 εκατομμύρια δολάρια που κέρδισε από τυχερό παιχνίδι. Ήταν άνεργη, δεν είχε στον ήλιο μοίρα και τώρα έχει μια ολόκληρη περιουσία στα χέρια της. Αυτό που θα κάνει είναι σίγουρα εντυπωσιακό και ακόμα πιο εντυπωσιακή η αντίδραση ορισμένων χρηστών του Reddit.

Τι έκανε πριν κερδίσει το λαχείο;

«Έκανα διάφορες δουλειές. Έκανα ντελίβερι με το αυτοκίνητο μου μέχρι που χάλασε. Δεν έπαιρνα πολλά λαχεία, άντε δύο το μήνα. Κέρδισα σε μια φάση της ζωής μου που είχα σκεφτεί ακομα και την αυτοκτονία, οπότε ναι, ήταν ιδανική στιγμή»

Θα παντρευτεί;

«Είμαi σινγκλ και τώρα που έχω λεφτά, θα προτιμήσω να μείνω έτσι. Η καλύτερη μου φίλη επίσης δεν θέλει να αλλάξει κάτι στη ζωή της, γι' αυτό λοιπόν θα ταξιδέψουμε παρέα ανά τον κόσμο. Προτιμώ να μην κάνω παιδιά, αλλά αν το αποφασίσω, θα υιοθετήσω. Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα, κρίνοντας και από το γεγονός ότι είχα συμπληρώσει ένα χρόνο απο την τελευταία φορά που εργαζόμουνα, πριν με απολύσουν».

Θα αγοράσει ελικόπτερο για τις μετακινήσεις της;

«Δεν μου αρέσουν τα ελικόπτερα. Προτιμώ να μείνω στη γη».

Θα ζήσει με πολυτέλεια;

«Όχι δεν με νοιάζει η χλιδάτη ζωή, μόνο τα ζώα μου, οι φίλοι μου και η οικογένεια μου».

Πώς θα επενδύσει τα χρήματα;

«Το όνειρο μου είναι να ανοίξω ένα φαστφουντάδικο και ένα χώρο για δεξιώσεις γάμου»

Τι θα πει στους φίλους της;

«Θα τους πώ ότι πριν από μερικά χρόνια επένδυσα σε κάτι και τώρα αυτό έχει αρχίσει να αποδίδει. Δεν θα πω πολλά παραπάνω»

Τι θα κάνει για να βοηθήσει τους γονείς της;

«Θα δημιουργήσω ένα λογαριασμό στους γονείς μου όπου θα μπορούν να ξοδεύουν περίπου 300.000 το χρόνο για τα επόμενα 30 χρόνια. Νιώθω υποχρεώμενος σ' εκείνους γιατί πάντα με φιλοξενούσαν, όταν η καριέρα μου πήγαινε κατά διαόλου». (επαναλαμβάνει αρκετές φορές την ίδια δέσμευση, συμπληρώνοντας πως θα μετακομίσει στο Λας Βέγκας με την φίλη της)

Αυτοί που της θύμισαν την περίπτωση του Τζακ Γουίτακερ

To 2002, o Τζακ Γουίτακερ κέρδισε 315 εκατομμύρια δολάρια στο λαχείο. Μετά τους φόρους και τις προβλεπόμενες εισφορές, του έμεινε ένα ποσό της τάξης των 175 εκατομμυρίων. Τότε ξεκινησαν τα μεγαλύτερα βάσανα της ζωής του. Ο Τζακ προσπάθησε να ζήσει σαν απλός άνθρωπος, αλλά δεν τα κατάφερε. Σε λίγους μήνες είδε νυν και πρώην συντρόφους, παιδιά και εγγόνια, να υποφέρουν από τραγικά περιστατικά τα οποία είχαν πυροδοτηθεί μετά την εμφάνιση του τεράστιου πλούτου του και ο ίδιος συνολικά μέτρησε 250 παραβίασεις του νόμου.Η ιστορία του είναι μια κλασική ιστορία «κατάρας» που έφερε ο απότομος πλουτισμός.

Τελικά ήταν αλήθεια;

Αρκετοί χρήστες του Reddit προσπάθησαν να βρούν αν όντως υπήρξε τις τελευταίες μέρες κάποια κλήρωση λοταρίας με έπαθλο ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Δεν βρήκαν και αναρωτήθηκαν, αν αυτό ήταν ένα post κάποιου ανθρώπου που αντιμετώπιζε προβλήματα στη ζωή του και αναζητούσε κάποια διαφυγή, παριστάνοντας τον νικητή λοταρίας.