Νικολά Σαρκοζί: «Τρώει μόνο γιαούρτια μέσα στη φυλακή - Φοβάται μην τον δηλητηριάσουν

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί ζει με εμμονικό φόβο για την ασφάλειά του πίσω από τα κάγκελα της φυλακής Le Sante στο Παρίσι.

Ο Νικολά Σαρκοζί, ζει τις πιο δύσκολες μέρες της ζωής του μέσα στη φυλακή. Σύμφωνα με το γαλλικό περιοδικό Le Point, έχει αποφασίσει να μην αγγίζει κανένα από τα πιάτα που του σερβίρονται στο κελί του. Ο λόγος, όπως αναφέρουν άνθρωποι του στενού του περιβάλλοντος, είναι ο βαθύς φόβος ότι κάποιοι συγκρατούμενοί του μπορεί να επιχειρήσουν να τον βλάψουν.

«Συνειδητοποιεί ότι πολλοί μέσα στη φυλακή τρέφουν εχθρικά αισθήματα απέναντί του», αναφέρει χαρακτηριστικά πηγή κοντά στον πρώην πρόεδρο. «Δεν τρώει τίποτα που να έχει προέλθει από την κουζίνα της φυλακής, πιστεύει ότι υπάρχει πιθανότητα να έχουν φτύσει στο φαγητό του ή ακόμα και να του το έχουν δηλητηριάσει».