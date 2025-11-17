Νόβι Σαντ: Σταματά την απεργία πείνας η μητέρα θύματος - «Ζωντανή θα μπορέσω να κάνω περισσότερα»

Η Ντιάνα Χρκα, μητέρα θύματος της τραγωδίας στο Νόβι Σαντ της Σερβίας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (17/11) πως σταματάει την απεργία πείνας που είχε ξεκινήσει πριν από 16 μέρες ως κίνηση διαμαρτυρίας για τη μη απόδοση ευθυνών για τον θάνατο των 16 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους πέρσι, όταν τσιμεντένια στέγη κατέρρευσε σε σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Σε δήλωσή της προς τα μέσα ενημέρωσης, η Χρκα ανέφερε ότι αποφάσισε να τερματίσει αυτή τη μορφή διαμαρτυρίας ανταποκρινόμενη στις εκκλήσεις φοιτητών και πολιτών. «Ζωντανή θα μπορέσω να κάνω περισσότερα, δεν θα απογοητεύσω τον λαό μου» δήλωσε και ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει έξω από το σερβικό κοινοβούλιο.

Η Ντίανα Χρκα ξεκίνησε την απεργία πείνας στις 2 Νοεμβρίου προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τον θάνατο του γιου της Στέφαν και 15 άλλων ανθρώπων αλλά και να αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι φοιτητές που βρίσκονται υπό κράτηση. Ακόμη ζητούσε να προκηρυχθούν πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη Σερβία.

Το σχέδιο της ήταν να απεργήσει μπροστά από την είσοδο της βουλής, κάτι το οποίο απαγόρευσαν οι αρχές, αφού, από τον περασμένο Μάρτιο, ο χώρος έχει μετατραπεί σε καταυλισμό υποστηρικτών του προέδρου της Δημοκρατίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η τραγωδία στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ συνέβη την 1η Νοεμβρίου 2024, όταν, τέσσερις μήνες μετά τα επίσημα εγκαίνια του κτιρίου, κατέρρευσε το εξωτερικό γείσο σκοτώνοντας 16 ανθρώπους.

Έκτοτε, χιλιάδες κόσμος συμμετέχει στις συνεχείς διαμαρτυρίες στη Σερβία, με επικεφαλής τους φοιτητές οι οποίοι κρατούσαν υπό κατάληψη όλες τις σχολές των δημόσιων πανεπιστημίων για ένα χρόνο περίπου.

Οι φοιτητές διαδηλώνουν κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας και απαιτούν να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι για την τραγωδία.