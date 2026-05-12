Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων

Ισχυρές βροχοπτώσεις και σφοδροί άνεμοι σάρωσαν διάφορους τομείς της Νότιας Αφρικής αφήνοντας πίσω τουλάχιστον δέκα νεκρούς τις τελευταίες ημέρες, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η προεδρία, με την Κέιπ Τάουν και την επαρχία της να δοκιμάζονται ιδιαίτερα.
Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες εξαιτίας πτώσεων δέντρων στην τουριστική περιοχή Γκάρντεν Ρουτ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ τρίτος παρασύρθηκε από ορμητικά νερά όταν προσπάθησε να περάσει ποτάμι το σαββατοκύριακο.
Εκφράζοντας τη «βαθιά θλίψη του για την απώλεια τουλάχιστον 10 ζωών εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν διάφορες επαρχίες», ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα ενημέρωσε ότι κηρύχθηκε κατάσταση «εθνικής καταστροφής», αναφέρει ανακοίνωση των υπηρεσιών του.
Σε εικόνες που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βλέπει κανείς οροφές από μεταλλικά ελάσματα να παρασύρονται από ριπαίους ανέμους, δέντρα πεσμένα σε δρόμους, οδικούς άξονες πλημμυρισμένους...
Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα στη λειτουργία των αερολιμένων «της Κέιπ Τάουν και της Τζορτζ», ενημέρωσε εξάλλου η μεγάλη εταιρεία διαχείρισης των νοτιοαφρικανικών αεροδρομίων ACSA.
