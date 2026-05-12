Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων

Ισχυρές βροχοπτώσεις και σφοδροί άνεμοι σάρωσαν διάφορους τομείς της Νότιας Αφρικής αφήνοντας πίσω τουλάχιστον δέκα νεκρούς τις τελευταίες ημέρες, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η προεδρία, με την Κέιπ Τάουν και την επαρχία της να δοκιμάζονται ιδιαίτερα.

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες εξαιτίας πτώσεων δέντρων στην τουριστική περιοχή Γκάρντεν Ρουτ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ τρίτος παρασύρθηκε από ορμητικά νερά όταν προσπάθησε να περάσει ποτάμι το σαββατοκύριακο.

The City is currently attending to multiple weather-related incidents across various areas, including flooding, fallen trees, electricity outages, water outages, damaged traffic lights, and roofs blown off due to severe weather conditions. pic.twitter.com/7STgUIDhxS — City of Cape Town (@CityofCT) May 11, 2026

Εκφράζοντας τη «βαθιά θλίψη του για την απώλεια τουλάχιστον 10 ζωών εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν διάφορες επαρχίες», ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα ενημέρωσε ότι κηρύχθηκε κατάσταση «εθνικής καταστροφής», αναφέρει ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Extreme winds 💨 exceeding 120 km/h are battering #CapeTown, South Africa. Several people have died due to the severe storm. pic.twitter.com/y4UQ8VwinE — Meteored (@meteoredcom) May 11, 2026

Σε εικόνες που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βλέπει κανείς οροφές από μεταλλικά ελάσματα να παρασύρονται από ριπαίους ανέμους, δέντρα πεσμένα σε δρόμους, οδικούς άξονες πλημμυρισμένους...

Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα στη λειτουργία των αερολιμένων «της Κέιπ Τάουν και της Τζορτζ», ενημέρωσε εξάλλου η μεγάλη εταιρεία διαχείρισης των νοτιοαφρικανικών αεροδρομίων ACSA.