Νταβός: Με νέα μελανιά στο χέρι ο Ντόναλτ Τραμπ – Η εξήγηση που έδωσε

Σενάρια πυροδότησε η εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός, με μία μεγάλη μελανιά στο αριστερό του χέρι.

«Το χτύπησα στο τραπέζι», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ CNN εν πτήσει με το Air Force One. «Έβαλα λίγο -πώς το λένε;- κρέμα πάνω του. Αλλά το χτύπησα», είπε επίσης.

Ο Λευκός Οίκος προχώρησε σε παρόμοια δήλωση νωρίτερα την Πέμπτη, λέγοντας ότι ο Τραμπ χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι υπογράφοντας κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης του Συμβουλίου Ειρήνης στο Νταβός της Ελβετίας, νωρίτερα την ίδια μέρα.

«Στην εκδήλωση του Συμβουλίου Ειρήνης σήμερα στο Νταβός, ο πρόεδρος Τραμπ χτύπησε το χέρι του στη γωνία του τραπεζιού υπογραφών, προκαλώντας του μώλωπα», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, σε δήλωσή της.

Ο Τραμπ είπε ότι η υψηλή δόση ασπιρίνης που παίρνει τον κάνει επιρρεπή σε μώλωπες, κάτι που έχει αναφέρει και ο γιατρός του στο παρελθόν.

«Θα έλεγα, πάρτε ασπιρίνη αν σας αρέσει η καρδιά σας, αλλά μην πάρετε ασπιρίνη αν δεν θέλετε να έχετε μικρές μώλωπες», είπε ο Τραμπ. «Παίρνω μεγάλη δόση ασπιρίνης και όταν παίρνεις μεγάλη δόση ασπιρίνης, σολυ λένε ότι θα έχεις μώλωπες. Ο γιατρός είπε: "Δεν χρειάζεται να την παίρνετε, κύριε, είστε πολύ υγιής". Εγώ απάντησα: "Δεν παίρνω κανένα ρίσκο"».

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μοιράστηκε φωτογραφίες του προέδρου στο Νταβός την Τετάρτη και την Πέμπτη, λέγοντας στο CNN: «Οι φωτογραφίες από χθες και σήμερα το πρωί δείχνουν σαφώς ότι δεν υπάρχουν μώλωπες».

Στην αρχή της τελετής υπογραφής του Συμβουλίου Ειρήνης, το βίντεο του Τραμπ δεν έδειχνε σοβαρές μώλωπες στο χέρι του. Ωστόσο, οι μώλωπες ήταν εμφανείς περίπου 10 λεπτά αργότερα.