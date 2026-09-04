Ντάουνινγκ Στριτ: Στη Booking η... επίσημη κατοικία του πρωθυπουργού

Αν θες να ταξιδέψεις στη Βρετανία και ψάχνεις κατάλυμα, τότε μπορείς να μείνεις και... στην πρωθυπουργική κατοικία. Ο λόγος για μια scam αγγελία η οποία «κοσμούσε» τη Booking.com, πάνω από ένα χρόνο.

Πρόκειται για μια ψεύτικη καταχώριση για τον γνωστό σε όλους αριθμό «Ντάουνινγκ Στριτ 10», η οποία μάλιστα προσέφερε εβδομαδιαία διαμονή. Και σαν να μην έφτανε αυτό, λέει ότι μπόρεσε επίσης να αφήσει μια ψεύτικη κριτική ισχυριζόμενη πόσο ευχάριστο ήταν «να περνάει χρόνο με τον Λάρι τον γάτο».

Η Which? - βρετανική εταιρεία για τα δικαιώματα του καταναλωτή κρύβεται πίσω από την αγγελία - η οποία είχε ως στόχο να κάνει πείραμα για να βάλει τέλος στις διαδικτυακές απάτες - και λέει ότι η έρευνά της «αποκάλυψε συστημικές αστοχίες ασφαλείας σε όλη την πλατφόρμα» και τώρα καλεί την Ofcom να αναλάβει δράση.

Fake 10 Downing Street listing exposes 'unfit' Booking dot com, says consumer group https://t.co/a3XYfemDwq — BBC News (UK) (@BBCNews) September 2, 2026

Ο Ρόρι Μπόλαντ, συντάκτης του Which? Travel, δήλωσε: «Εάν τα λεγόμενα εξελιγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης της Booking.com δεν μπορούν να εντοπίσουν ότι η διεύθυνση 10 Downing Street δεν είναι ενοικιαζόμενο κατάλυμα για διακοπές, τότε δεν είναι περίεργο που οι απατεώνες μπορούν να εκμεταλλευτούν την πλατφόρμα τόσο εύκολα.

«Θα ήταν γελοίο να μπορούσαμε να καταχωρίσουμε την πιο διάσημη διεύθυνση του Ηνωμένου Βασιλείου προς ενοικίαση, αν οι συνέπειες δεν ήταν τόσο καταστροφικές για τους παραθεριστές, οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν χιλιάδες λίρες από ψεύτικες καταχωρίσεις και συνδέσμους ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing).

«Οι επιταγές της Booking.com είναι σαφώς ακατάλληλες για τον σκοπό τους και ο πρωθυπουργός πρέπει τώρα να παροτρύνει την Ofcom να χρησιμοποιήσει τον Νόμο περί Ηλεκτρονικής Ασφάλειας για να καταπολεμήσει τις ανεύθυνες διαδικτυακές πλατφόρμες που αφήνουν τους καταναλωτές εκτεθειμένους σε απάτες», ανέφερε.

Το Which? αναφέρει ότι το παράθυρο κρατήσεων άνοιξε μόνο για λίγο. Γενικότερα η εταιρεία υποστηρίζει ότι έχει λάβει «ατελείωτες αναφορές από καταναλωτές με δεκάδες καταγγελίες για λήψη απατηλών μηνυμάτων στην πλατφόρμα και εκατοντάδες άτομα που έφτασαν σε καταλύματα για να ανακαλύψουν ότι η καταχώριση ήταν ψεύτικη».

