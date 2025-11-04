Ντέιβιντ Μπέκαμ: Ο Βασιλιάς Κάρολος τον έχρισε ιππότη - Βίντεο από την τελετή

Μια καριέρα 21 χρόνων, 25 πέντε τρόπαια, 115 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Αγγλίας, πέντε διεθνή τουρνουά, αμέτρητα γκολ και πλέον ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι ένας «Σερ».

Το πρωί της Τρίτης (4/11) ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και πρέσβης της UNICEF συνοδευόμενος από τους γονείς του Τεντ και Σάντρα, αλλά και τη σύζυγό του Βικτόρια, γονάτισε μπροστά στον Βασιλιά Κάρολο -ντυμένος με το κοστούμι που του έφτιαξε η σύζυγός του- και χρίστηκε ιππότης για τις υπηρεσίες του στον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία.

«Ήμουν απίστευτα τυχερός στην καριέρα μου, αλλά μια τιμή σαν αυτή - να γίνω ιππότης ξεπερνά κάθε φαντασία. Ένα αγόρι από το ανατολικό Λονδίνο, γεννημένο στο Λέιτονστοουν, να βρίσκεται στο Κάστρο Ουίνδσορ και να τιμάται από τον Βασιλιά... είναι πραγματικά απίστευτο.

Χωρίς αμφιβολία είναι η πιο περήφανη στιγμή της ζωής μου», δήλωσε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ερωτηθείς αν κατάφερε να μιλήσει με τον Βασιλιά Κάρολο κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ δήλωσε: «Εντυπωσιάστηκε αρκετά με το κοστούμι μου. Είναι ο πιο κομψά ντυμένος άντρας που γνωρίζω, οπότε ενέπνευσε αρκετές από τις εμφανίσεις μου όλα αυτά τα χρόνια και σίγουρα ενέπνευσε και αυτή την εμφάνιση.

Είναι κάτι που μου έφτιαξε η γυναίκα μου. Κοίταξα παλιές φωτογραφίες του όταν ήταν αρκετά μικρός με πρωινά κοστούμια και σκέφτηκα, εντάξει, αυτό θέλω να φοράω, οπότε το έδωσα στη γυναίκα μου και το έκανε».

Το παιδικό του όνειρο που έγινε πραγματικότητα

Ήταν αναμφίβολα ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ. Ως παιδί, συνήθιζε να ταξιδεύει στο Horse Guards Parade για να παρακολουθεί με ενθουσιασμό την τελετή Trooping the Colour, μαζί με τους παππούδες του.

Η οικογένειά του είχε πάντα σεβασμό προς τις βασιλικές παραδόσεις.

Μετά την τελετή, ο Σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ θα πραγματοποιήσει μια μικρή, ιδιωτική γιορτή με στενούς φίλους και συγγενείς στην οποία αναμένεται να παρευρεθούν τα παιδιά του Ρομέο, Κρουζ και Χάρπερ. Όχι όμως ο πρωτότοκος γιος του, Μπρούκλιν, και η σύζυγός του Νίκολα Πελτζ λόγω οικογενειακής ρήξης.

Μάλιστα όταν την περασμένη άνοιξη έγινε γνωστό ότι ο πατέρας του θα χριστεί ιππότης δεν τον συνεχάρη σε αντίθεση με τους άλλους του γιους.

Η απογοήτευση και η αναγνώριση

Πριν από μια δεκαετία, η απονομή του τίτλου του ιππότη φάνταζε αδιανόητη για τον πρώην αρχηγό της εθνικής Αγγλίας. Το 2014, βρισκόταν πολύ κοντά στο να γίνει «Σερ», όμως προέκυψαν κωλύματα λόγω εμπλοκής του σε υπόθεση φοροδιαφυγής, κάτι που αναιρέθηκε.

Το 2017, όταν απομακρύνθηκε από τη λίστα τιμητικών διακρίσεων, είχε εκφράσει την απογοήτευσή του για την απόφαση της επιτροπής. Ωστόσο, δεν εγκατέλειψε τη φιλανθρωπική του δράση.

Η φιλανθρωπία και η σχέση με τον Βασιλιά Κάρολο

Σύμφωνα με τη Mail, ο Μπέκαμ προτάθηκε για την τιμητική διάκριση από τη UNICEF, με την οποία συνεργάζεται πάνω από 20 χρόνια, και το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας (British Fashion Council). Οι δύο οργανισμοί «ζήτησαν γνώμες» για την υποψηφιότητά του και έλαβαν πολύ θετική ανταπόκριση.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η γενέθλια καμπάνια του, όπου αντί για δώρα ζήτησε από τον κόσμο να κάνει δωρεές για να βοηθήσει παιδιά –κυρίως κορίτσια– σε όλο τον κόσμο.

Η νέα του τιμή ήρθε σε μια περίοδο που οι σχέσεις του με τον Βασιλιά Κάρολο Γ’ φαίνεται να είναι στενές. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα British Fashion Council Awards τον Μάιο του 2023, όταν ο Μπέκαμ χάρισε στον Βασιλιά ένα βάζο με το χειροποίητο μέλι του, το «D Bee’z Sticky Stuff», το οποίο παράγει στο αγρόκτημά του στο Great Tew, Oxfordshire.

Ο Κάρολος εντυπωσιάστηκε με το χόμπι του και οι δυο τους συζήτησαν για την κοινή τους αγάπη προς τις μέλισσες. Αργότερα, συναντήθηκαν ξανά στη Βασιλική Έκθεση Ανθοκομίας του Chelsea τον Μάιο του φετινού έτους, όπου ο Βασιλιάς τον προσκάλεσε στο Highgrove και του ζήτησε να συμμετάσχει στο φιλανθρωπικό του ίδρυμα.